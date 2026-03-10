10 de marzo de 2026 - 12:42

Marcelo Orrego participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York junto al presidente Javier Milei

El evento, organizado para atraer inversores del mundo, fue encabezado por el presidente Javier Milei y contó con el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego.

Marcelo Orrego participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York junto al presidente Javier Milei.

Marcelo Orrego participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York junto al presidente Javier Milei.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El gobernador Marcelo Orrego, participó de la apertura de Argentina Week, un evento organizado para atraer inversores de todo el mundo y fortalecer los vínculos económicos con el país. La actividad fue encabezada por el presidente Javier Milei, y se desarrolló en el auditorio principal de JPMorgan Chase en Nueva York.

Leé además

un alfil de orrego abrio el debate sobre el reemplazo de los lemas y sugirio unas primarias no obligatorias

Un alfil de Orrego abrió el debate sobre el reemplazo de los lemas y sugirió unas primarias no obligatorias
Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto minero Vicuña

Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto Vicuña

Durante el acto también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y otros gobernadores que integran la comitiva oficial argentina.

Argentina Week reúne a referentes del sector financiero, empresarios e inversores internacionales interesados en conocer las oportunidades de desarrollo y de inversión que ofrece el país en distintos sectores productivos.

En ese marco, la participación de Orrego forma parte de la agenda institucional que el mandatario sanjuanino desarrolla en Estados Unidos, con el objetivo de posicionar a la provincia y generar vínculos con actores clave del ámbito económico y financiero internacional.

Javier Milei y su discurso

El presidente Javier Milei inauguró la "Argentina Week" en Nueva York y volvió a criticar a los empresarios Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate): "Se terminó la Argentina corrupta". Ante empresarios e inversores extranjeros, el Presidente redobló los ataques contra los empresarios, destacó logros del plan económico y la sanción de leyes en el Congreso. El mandatario le dijo al presidente del Banco Central, Santiago Bausili: "Te van a salir los dólares por las orejas".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Marcelo Orrego publicó un mensaje en sus redes dirigido a las mujeres.

El mensaje de Marcelo Orrego por el 8M: "Sigamos abriendo caminos para que cada una tenga más oportunidades"

¿bombazo o lienzo en blanco? las derivaciones de la derogacion de los lemas que proyecta orrego para el 2027

¿Bombazo o lienzo en blanco? Las derivaciones de la derogación de los lemas que proyecta Orrego para el 2027

marcelo orrego avanza en canada con un acuerdo clave con vicuna corp para proyectos mineros

Marcelo Orrego avanza en Canadá con un acuerdo clave con Vicuña Corp para proyectos mineros

Marcelo Orrego.

Jáchal: Orrego confirmó la licitación de dos puentes para mejorar el acceso a Mogna