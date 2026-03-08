¿Bombazo o lienzo en blanco? Las derivaciones de la derogación de los lemas que proyecta Orrego para el 2027

El gobernador Marcelo Orrego propuso y ahora es el turno de la Cámara de Diputados de San Juan para disponer. No hay nada nuevo bajo el Sol. El mandatario provincial avisó desde el 2023 -incluso antes- que derogaría la Ley de Lemas. No debió existir el nivel de sorpresa que vivió la política sanjuanina el jueves por la mañana. Quizás lo que causó incertidumbre fue el método de elecciones que figura en el proyecto: internas cerradas u acordes al reglamento interno de cada partido.

Hubo una reacción en dos tiempos de la dirigencia. La primera tuvo que ver con la extrañeza de la fecha de presentación del proyecto que deroga del Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD). En ese sentido, Orrego usó un golpe de efecto que destempló la monotonía que venía teniendo el debate electoral. Rompió con la inercia y presentó, el miércoles por la tarde, el escrito de tres páginas. Algunos despistados creyeron que es un bombazo que lanzó esquirlas para todos lados.

Sin embargo, aunque en apariencia sucedió - con una estridencia mediática natural del caso- el proyecto del Ejecutivo provincial tiene un destino de consenso. Antes que una bomba, es un lienzo práctimente en blanco para la negociación legislativa. Por algo no está planteada la implementación de la Boleta Única Papel. La nueva herramienta de votación contó con el OK orreguista en la discusión nacional y es obvio que la idea es ponerla en práctica durante los comicios generales del 2027.

Probablemente hubo alguna coordinación de comunicación interna que no estuvo lo suficientemente aceitada. Ante la pregunta de este diario, varios legisladores del oficialismo provincial dijeron que estaban leyendo el documento. No significó un traspié. Hubo un beneplácito generalizado en las filas de Producción y Trabajo y los aliados. "Cumple con una promesa de campaña como lo hizo con el Boleto Educativo Gratuito", dijeron desde la Casa de Gobierno.

El foco de discusión, entonces, pasa por el sistema que suplirá los lemas. La interna cerrada, a priori, no es del gusto de propios y aliados. El Partido Bloquista, que cuenta con cuatro votos en la Legislatura, lo dice abiertamente. No quiere usar el dedo largo para designar candidatos. Además, la pregunta que se hacen los seguidores de Federico Cantoni es cómo será el alumbramiento efectivo de los postulantes. Una vez que los partidos eligieron los nombres se abre otra pulseada entre sí al interior de cada frente.

Justamente, en esa compulsa, el bloquismo cree que se verá desfavorecido en detrimento de Producción y Trabajo, la columna vertebral de Cambia San Juan. Ergo, el presidente del partido de la estrella, Luis Rueda, anticipó que continuará trabajando en un proyecto propio que tiene que ver con una reforma de los lemas. Tiene sentido, de acuerdo a lo que piensan, para no estar sujetos a choques con otras fuerzas y para posicionar candidatos propios en los departamentos que puedan.

El orreguismo ya dijo que no a la idea. Por algo el Gobernador los quiere derogar. ¿Quién puede apoyar al bloque Bloquista en la Cámara? ¿El peronismo? No parece. De hecho, lo más sorpresivo de todo fue la llamada que recibió este diario de parte de un operador justicialista que arbitra entre el sector del senador Sergio Uñac y el Gobierno provincial. El mensaje: "Nosotros competimos con el sistema que quieran. Quiroga Moyano puede decir lo mismo". Algo similar dijo un peronista que tiene contacto con los diputados y senadores del PJ: "Si nos dan a elegir, lo votamos así, al libro cerrado".

¿De dónde salió ese entusiasmo repentino? Bueno, al menos en lo que dejaron trascender a la prensa, el peronismo piensa que la interna cerrada podría beneficiarlo con un ordenamiento puertas adentro del partido. Es un razonamiento extraño porque justamente si algo tienen las internas justicialistas son el tinte sangriento de la batalla cuerpo a cuerpo. Pero el argumento por el sí está fundado en los intendentes. Todos los caciques del PJ -a excepción de Romina Rosas en Caucete- tienen la chance de reelegir.

Desde la lógica peronista, como el candidato natural en el departamento es el intendente, no habría interna. A nivel distrital primaría el orden. En tanto, a nivel macro, provincial, las apetencias serían morigeradas por las encuestas. No parece algo cierto. El candidato del peronismo va a salir de pulseada entre el senador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino y un representante del sector de José Luis Gioja. ¿Queda alguna duda sobre eso? El primero vive una aventura nacional que probablemente lo haga retornar a la provincia. El segundo fue la cara visible del triunfo de las elecciones legislativas de octubre pasada. El tercero es parte del riñón del tres veces gobernador.

Parece que la interna está planteada. Y el uñaquismo domina el partido. Entonces, al resto del peronismo no le convence tanto la idea del orreguismo. Y hay un punto en común con algunos aliados de Producción y Trabajo como ACTUAR, de Rodolfo Colombo, que admitió públicamente en Radio Colón que le gustan las PASO. En todo caso, le gustan las PAS. Unas primarias abiertas y simultáneas que no sean obligatorias. El sector de Gioja opina lo mismo. Incluso, en el proyecto de ley que presentó el bloque San Juan Vuelve está contemplado el instrumento.

En resumen, queda todo por hacer. Orrego no puso un punto final. La extinción de los lemas, por el contrario, es el comienzo de la discusión en la Legislatura. Todo indica que habrá luz verde para la derogación. El oficialismo provincial con sus 12 votos sumará a los diputados pendulantes de siempre: Franco Aranda, Jorge Castañeda, Pedro Albagli, Leopoldo Soler, Eduardo Cabello, Gabriel Sánchez. Seguramente el libertario Fernando Patinella acompañará si agregan la BUP. Quizá el bloquismo ponga reparos. Pero es parte de la negociación con la Casa de Gobierno.