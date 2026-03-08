El mensaje de Marcelo Orrego por el 8M: "Sigamos abriendo caminos para que cada una tenga más oportunidades"

A través de sus redes sociales, el gobernador Marcelo Orrego envió un saludo a las sanjuaninas en el Día de la Mujer.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, utilizó sus canales oficiales para dirigir un mensaje a las mujeres de todo el territorio provincial. La publicación, realizada este domingo 8 de marzo, buscó no solo saludar a las sanjuaninas en su día, sino también proponer una instancia de reflexión sobre los desafíos pendientes en materia de equidad y derechos.

El mandatario provincial centró su discurso en el valor del esfuerzo diario y el impacto que el trabajo femenino tiene en el entramado social y económico local.

“En este 8 de marzo reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen esta provincia todos los días”, manifestó Orrego, subrayando el rol fundamental que desempeñan en diversos ámbitos, desde el profesional hasta el comunitario. “En este 8 de marzo reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen esta provincia todos los días”, manifestó Orrego, subrayando el rol fundamental que desempeñan en diversos ámbitos, desde el profesional hasta el comunitario.

Asimismo, el mensaje del Ejecutivo provincial hizo hincapié en la responsabilidad institucional de generar entornos que favorezcan el desarrollo personal y colectivo. En ese sentido, el gobernador instó a continuar con la apertura de espacios que brinden herramientas concretas para que cada mujer pueda consolidar su propio camino de vida de manera autónoma.