Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto Vicuña

El gobernador mantiene desde hace días una serie de reuniones vinculados a la minería.

Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto minero Vicuña

En el marco de su agenda oficial en Canadá, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo un encuentro estratégico con la plana mayor de la empresa Fluor, firma internacional que desempeña un rol central en el desarrollo del proyecto minero Vicuña. Durante la reunión, los directivos de la compañía presentaron al mandatario provincial un sofisticado modelo 3D que detalla la ingeniería y los procesos constructivos previstos para la futura mina en suelo sanjuanino.

La presentación técnica estuvo encabezada por Leonardo Kaid, General Manager en Vancouver; Peter Gopfert, Director del Proyecto Vicuña; Alex Azparrent, Director de Cadena de Suministro; Fernando Figueroa, Director Adjunto; y Pablo Latus, Gerente de Procesos. Los especialistas expusieron de manera integral los aspectos de diseño y gestión de obra que Fluor tiene a su cargo, incluyendo la planificación de las contrataciones vinculadas a la construcción del yacimiento.

El uso de esta tecnología de modelado bidimensional y tridimensional permite visualizar con precisión cada etapa del desarrollo, desde la infraestructura básica hasta los procesos operativos complejos.

Esta herramienta es fundamental para la toma de decisiones y la coordinación logística de un proyecto de esta magnitud, garantizando que el diseño se ajuste a los estándares internacionales de eficiencia y seguridad.