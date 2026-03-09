9 de marzo de 2026 - 08:38

Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto Vicuña

El gobernador mantiene desde hace días una serie de reuniones vinculados a la minería.

Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto minero Vicuña

Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto minero Vicuña

Foto:

En el marco de su agenda oficial en Canadá, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo un encuentro estratégico con la plana mayor de la empresa Fluor, firma internacional que desempeña un rol central en el desarrollo del proyecto minero Vicuña. Durante la reunión, los directivos de la compañía presentaron al mandatario provincial un sofisticado modelo 3D que detalla la ingeniería y los procesos constructivos previstos para la futura mina en suelo sanjuanino.

Leé además

EPRE, el organismo que regula la electricidad en la provincia de San Juan.

Tras una resolución de Nación sobre la Línea de 500 kV, el EPRE salió a pedir una audiencia pública: los detalles del planteo
Orrego viaja a Canadá.

Diario de Cuyo en Canadá: Orrego viaja a Vancouver para hablar con Vicuña sobre planes de obras estratégicas

La presentación técnica estuvo encabezada por Leonardo Kaid, General Manager en Vancouver; Peter Gopfert, Director del Proyecto Vicuña; Alex Azparrent, Director de Cadena de Suministro; Fernando Figueroa, Director Adjunto; y Pablo Latus, Gerente de Procesos. Los especialistas expusieron de manera integral los aspectos de diseño y gestión de obra que Fluor tiene a su cargo, incluyendo la planificación de las contrataciones vinculadas a la construcción del yacimiento.

El uso de esta tecnología de modelado bidimensional y tridimensional permite visualizar con precisión cada etapa del desarrollo, desde la infraestructura básica hasta los procesos operativos complejos.

Esta herramienta es fundamental para la toma de decisiones y la coordinación logística de un proyecto de esta magnitud, garantizando que el diseño se ajuste a los estándares internacionales de eficiencia y seguridad.

La reunión en Vancouver consolida el vínculo entre la gestión provincial y los actores clave del sector minero global. La exposición detallada de los planes de obra por parte de las autoridades de Fluor ratifica el avance del proyecto Vicuña, reafirmando la proyección de San Juan como un polo de inversión minera de vanguardia con un fuerte impacto en el desarrollo productivo regional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp en PDAC

DIARIO DE CUYO en Toronto: Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp, dijo que "ya priorizamos la contratación local"

El CEO global de Vicuña, Ron Hochstein; José Morea, Country Director de la compañía; y la delegación sanjuanina encabezada por el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; todos posaron juntos en la PDAC, en el Hotel Soho de Toronto, Canadá. DIARIO DE CUYO estuvo presente en ese momento histórico.

Diario de Cuyo en Canadá: reunión clave entre Vicuña y proveedores sanjuaninos

Ron Hochstein, CEO de Vicuña.

Diario de Cuyo en Canadá: el CEO de Vicuña dijo que "en Argentina hoy hay estabilidad"

Ayuda Escolar Anual de Anses para AUH y SUAF: 

Ayuda Escolar Anual 2026 ANSES de $85.000: a quiénes les corresponde, requisitos y cómo hacer el trámite