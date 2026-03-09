La nafta ya subió 6% en la Argentina desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento del 6% en los precios de la nafta y el gasoil en estaciones de servicio de Argentina tras el inicio de los bombardeos en Irán . Este ajuste, que registró el índice de alta frecuencia elaborado por la consultora EcoGo, superó ampliamente las variaciones del nivel general de precios proyectadas para el mismo mes. Y si los precios del barril a nivel global se mantienen en niveles altos, la dinámica alcista puede continuar.

Aseguran que YPF no tocará el precio de los combustibles en Argentina, pese al conflicto en Medio Oriente

La serie semanal de EcoGo, construida sobre la base de consultas a cámaras de estaciones de servicio, ofrece una medición de la evolución de los valores promedio en surtidores. El índice, cuya base es 100 en enero de 2025, mostró estabilidad en los hasta finales de febrero. El 27 de febrero, el barril de petróleo Brent, referencia internacional para el mercado argentino, cerró en 73,20 dólares. Al día siguiente, comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, lo que disparó el precio internacional del crudo y derivó en un cambio de tendencia en el mercado local.

En ese contexto, durante la segunda semana de marzo, el índice de precios de combustibles de la consultora privada se ubicó en 144,5 puntos, casi 8 unidades por encima del nivel de finales de febrero. Un aumento del 6% en menos de dos semanas.

El impacto internacional sobre el mercado local resulta claro al analizar la evolución del crudo. Según datos de Tradingview, el valor del Brent superó los 118 dólares durante la jornada de hoy, aunque retrocedió parcialmente y se ubicó en 98,59 dólares al cierre de la nota. El salto porcentual entre el cierre del 27 de febrero y el valor actual es del 34,7%, lo que refleja la magnitud de la volatilidad global y su traslado a los precios internos. Esto indica que en los próximos días el traslado a precios locales podría ser mayor.

El salto en los precios de la nafta y el gasoil por efecto de la guerra no se reflejó en las cifras oficiales de inflación, hasta ahora, pero promete complicar el dato de marzo. El último dato publicado, correspondiente a enero, marcó un incremento del 2,9% en el índice de precios al consumidor. Las estimaciones del relevamiento de expectativas de mercado realizado por el Banco Central (BCRA) proyectaron una suba del 2,7% para febrero, cifra que todavía no se difundió. La aceleración de los precios de los combustibles en marzo representa una variación muy superior al avance previsto para el nivel general de precios. Un 6% de suba de los combustibles implica una variación muy relevante en comparación con el nivel general de precios, aunque cabe aclara que el peso del combustible en el índice oficial no es enorme.

La metodología de EcoGo consiste en la recopilación semanal de precios promedio de nafta y gasoil a partir de consultas directas con cámaras de estaciones de servicio. Esta modalidad de índice de inflación de alta frecuencia permite detectar rápidamente cambios en la dinámica de los precios, sin esperar el dato oficial mensual. Así, el ajuste registrado tras el estallido del conflicto en Medio Oriente captó de inmediato el traslado del shock externo a los precios en surtidor.

En poco menos de dos semanas, el aumento acumulado llega al 6 por ciento. Este dato se destaca en comparación con la estabilidad que predominó en las semanas previas al conflicto. Entre el 25 de diciembre y el 26 de febrero, justo antes del estallido del conflicto, el índice de precios de combustibles había subido apenas 0,09%: el cambio de velocidad fue enorme.

Consultados por Infobae, voceros de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) prefirieron no hacer declaraciones sobre la evolución de los precios. Tampoco respondieron a la solicitud de comentarios las empresas Shell, Puma y Axion. Las conversaciones con fuentes del sector muestran un clima de cautela ante la volatilidad internacional y la incertidumbre sobre el impacto final en los precios locales.

Con YPF y el resto de las distribuidoras aplicando estrategias de micropricing -distintas según la región, la demanda, la hora del día y otras variables- ya no hay datos oficiales de precio por litro.

Una fuente usada como referencia es la web especializada Surtidores, que entre el viernes pasado y hoy registró suba de hasta 4% en los precios. Según esa misma fuente, el precio promedio de los combustibles está así este lunes:

Súper $1.717

Premium $1.881

Gasoil $1.768

Euro $1.966

Un relevamiento fotográfico de este medio en estaciones de CABA, mientras tanto, muestra cifras por encima de ese promedio este lunes.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, conversó con Infobae en Nueva York. “Repito, no habrá cimbronazos.Tenemos un compromiso honesto con los consumidores. Tenemos unmoving averageque tiene en cuenta los costos, cuyos detalles no revelamos. Y se transfiere para arriba y para abajo. No damos detalles de los cómo y los cuándo de ese proceso. Entiendo la incertidumbre que generar la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”, destacó.

“Está claro que no estamos generando cimbronazos. Si no, hoy la nafta tendría que tomar el precio internacional de USD 100 y no es así, para nada. Todavía no se afectaron los costos de YPF, pero a medida que se vayan afectando, podría haber movimientos, pero mucho más lento. Eso es bueno porque si la semana que viene se normaliza Ormuz va a volver a bajar. Por eso insisto con el compromiso que tomamos con la gente”, remarcó Marín.