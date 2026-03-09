Ayuda Escolar Anual 2026 ANSES de $85.000: a quiénes les corresponde, requisitos y cómo hacer el trámite

La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo

Personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Te recordamos que la presentación del certificado escolar debe realizarse todos los años. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES .

1- Ingresá a mi ANSES

> Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

2- Generá el certificado

Elegí Generar Certificado, completá los datos requeridos y seleccioná Generar.

3- Imprimí el certificado

Imprimí el certificado y llevalo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

Tené en cuenta lo siguiente:

Asegurate que el certificado sea el del ciclo escolar en curso

Los datos deben estar completados con letra clara y legible

No debe tener tachaduras ni enmiendas

De corresponder, tildá la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial"

Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacale una foto nítida.4

4- Subilo a mi ANSES

Volvé a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado, cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año.

Recordá que podés hacer este trámite desde tu celular a través de la app mi ANSES