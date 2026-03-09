9 de marzo de 2026 - 10:43

Ayuda Escolar Anual 2026 ANSES de $85.000: a quiénes les corresponde, requisitos y cómo hacer el trámite

El beneficio que entrega en marzo ANSES empezó a ser pagado.

La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo

A quiénes les corresponde la Ayuda Escolar Anual

Personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

  • A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.
  • Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

Del hijo con discapacidad:

  • Sin límite de edad.
  • Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.

Cómo realizar el trámite de la Ayuda Escolar Anual

Te recordamos que la presentación del certificado escolar debe realizarse todos los años. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES.

Para más información ingresá a las preguntas frecuentes de Ayuda Escolar.

1- Ingresá a mi ANSES

> Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

2- Generá el certificado

Elegí Generar Certificado, completá los datos requeridos y seleccioná Generar.

3- Imprimí el certificado

Imprimí el certificado y llevalo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

Tené en cuenta lo siguiente:

  • Asegurate que el certificado sea el del ciclo escolar en curso
  • Los datos deben estar completados con letra clara y legible
  • No debe tener tachaduras ni enmiendas
  • De corresponder, tildá la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial"

Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacale una foto nítida.4

4- Subilo a mi ANSES

Volvé a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado, cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año.

Recordá que podés hacer este trámite desde tu celular a través de la app mi ANSES

