Puesta en marcha de "Liquidación 365", la propuesta del comercio sanjuanino para incentivar las ventas

Varias son las estrategias que está analizando e implementando el comercio sanjuanino con el objetivo de revertir la caída de ventas que sigue golpeando al sector. En ese contexto, desde Comerciantes Unidos decidieron poner en marcha el programa “Liquidación 365” , una iniciativa más que novedosa que buscará llegar con ofertas durante todo el año, sin importar la época.

“Notamos que muchos comerciantes no terminaban de arrancar una temporada y ya estaban liquidando. Antes había mayor mercadería en los comercios porque con el aumento de precios mensuales había un ahorro, pero hoy en día no hay importantes variaciones de precios porque la inflación está contenida, y ante esto, todo lo que se compra se tiene que vender o liquidar. Ante ese escenario es que decidimos lanzar ‘Liquidación 365’, con una duración anual” , destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO el referente de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga.

Conforme detalló, el programa entra en vigencia este lunes 9 de marzo, y con el paso de los días esperan que se vayan adhiriendo los comerciantes, tanto aquellos que forman parte de la cámara como otros.

El programa de descuentos funcionará todo el año. La metodología propuesta por Comerciantes Unidos consiste en que cada local establezca en un espacio físico definido como el rincón de liquidación, con rotación de productos cada 15 días, tanto de temporada como de temporadas anteriores.

Con cartelería específica, la intención es que el consumidor pueda acceder a ofertas reales. Ante esto, Quiroga aseguró que confían en la honestidad de los comerciantes de no “dibujar” ofertas, ya que si la experiencia es positiva, será un atractivo para nuevos compradores. “Es la única manera que vemos para que se reactive la economía, con una buena experiencia” , destacó.

Los descuentos que se ofrecerán dentro de “Liquidación 365” y el plus en efectivo

Quiroga explicó que, debido a que cada comercio tiene una realidad distinta puertas para adentro, no se ha establecido una metodología de promoción uniforme, sino que cada comerciante irá adecuando las ofertas conforme su capacidad.

Sin embargo, dentro de las propuestas los sanjuaninos se podrán encontrar con descuentos que ronden entre el 20 y el 50%, dos por uno o beneficios puntuales. Un detalle no menor es que gran cantidad de comerciantes apostarán a un mayor descuento por pago en efectivo.

image

“Hay un compromiso de descuento extra si es pago en efectivo, ya que las tarjetas de crédito nos quitan mucho en intereses y financiación. Tarjetas y billeteras virtuales están trabajando con una financiación del 50%. Se están comiendo la rentabilidad. En este programa hacemos hincapié en el pago en efectivo”, aseguró.

“Liquidación 365”, primero en Capital y la invitación a extenderse a toda la provincia

El grueso de socios de Comerciantes Unidos se encuentra en el microcentro y alrededores, siendo los primeros en adherir al programa de liquidación. Sin embargo, se está trabajando por estas horas para la adhesión de locales que funcionan en el interior de shopping como paseos de compras al aire libre. Pero la proyección es mucho más ambiciosa.

“Dentro de la Federación Económica invitamos a las otras cámaras para que se sumen a esto para que se pueda extender de Capital, ya que en los departamentos han crecido mucho los centros comerciales. La idea es trasladarlo a cada departamento”, destacó Quiroga.

Con relación a los rubros, participan indumentaria, calzado, librerías, tecnología, bazar entre otros.