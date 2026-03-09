Se conoció el primer dato de inflación de febrero que anticipa la medición nacional

Tras la aceleración que había marcado en enero, cuando llegó al 3,1% mensual, la inflación porteña en febrero retrocedió y se ubicó en el 2,6% mensual . De esta manera, interrumpió una serie de cinco meses consecutivos con suba en el dato mensual.

Caputo insiste en que la inflación perforará el 1% en agosto: qué dicen algunos economistas

La caída de 0,5 puntos porcentuales en el Ipcba se explica en parte por la baja en los precios estacionales. Luego de una fuerte aceleración del 15,8% en enero, en febrero este conjunto tuvo una baja promedio del 6,5%.

Con el dato de febrero, la inflación acumulada en el primer bimestre del año llega al 5,7%, mientras que el alza interanual del costo de vida en la Capital es del 32,4%. El jueves de esta semana se conocerá el dato nacional del Indec, que según estimaciones de consultoras privadas estará entre 2,6% y 2,9%.

Según los números presentados por el ente estadístico porteño, el rubro Alimentos y bebidas se movió nuevamente por encima del promedio general, y marcó una suba del 2,9% (31,8% interanual).

En esta categoría tuvo especial impacto el rubro Carnes y derivados (7,3%) . También pesaron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Huevos y productos lácteos (1,8%), mientras que se movieron en sentido contrario Frutas (-2,1%) y el segmento de Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%).

La categoría de mayor aumento, sin embargo, fue el de Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que concentra a las tarifas de servicios públicos, que aumentó en el mes un 5,9% (36,8%). Esta categoría explicó 1,15 puntos porcentuales del índice general, y se vio influenciada por “las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de gas por red“, además del precio de los alquileres.

El factor de las tarifas de servicios públicos había sido uno de los puntos de conflicto alrededor de la medición de la inflación en el Indec. El organismo tenía previsto lanzar en enero de este año el IPC actualizado, que reemplazaba la canasta elaborada a partir de la encuesta de gastos hecha en 2004/2005 por la hecha a partir de la encuesta de gastos de 2017/2018.

En esta última, que el IPC porteño usa desde 2022, tienen mayor peso los servicios que los bienes, algo que podría arrojar un dato de inflación mayor a partir del esquema de quita de subsidios y subas de tarifas que impulsa el Gobierno nacional. En ese escenario, el Ejecutivo frenó la actualización del IPC en el Indec, hecho que derivó en la renuncia de Marco Lavagna en el organismo.

Otras categorías que estuvieron por encima del promedio en febrero en el informe de inflación porteña fueron Seguros y servicios financieros, con un 5% (56,6% interanual); Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 3,1% (16,9% interanual); y Salud, con un 3% (31,5% interanual).

La ropa no tuvo variación en el mes (0%, 14,2% interanual), mientras que el rubro Bebidas alcohólicas trepó un 1,3% (23,4%) y Educación, un 1,7% (39,7% interanual).

Luego del pico de enero (había subido 7,4%, afectado por la estacionalidad de las vacaciones), Recreación y cultura se moderó en febrero al 0,1% mensual (31% interanual), al igual que Restaurantes y hoteles (fue 5,3% en enero y dio 1,5% en febrero o 33,8% interanual).

El único sector con variación negativa fue Transporte, que tuvo en promedio una baja del 0,4% en el mes (36% interanual).

Frente a una baja del 6,5% en los precios estacionales, en febrero hubo un aumento del 4,5% entre los regulados. La inflación núcleo, que excluye estos dos rubros, se aceleró 0,9 puntos porcentuales y pasó al 3,1% (fue 2,2% en enero).

En promedio, los servicios aumentaron un 3% y superaron nuevamente a los bienes 1,9%. Este movimiento también se observa en la medición interanual (36,1% y 26,3%, respectivamente).

El Indec difundirá el jueves a las 16 el dato de inflación nacional de febrero. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta que cada mes realiza el Banco Central entre bancos y consultoras locales, el IPC del mes pasado habría cerrado en el 2,7%.

Empiria Consultores, la firma dirigida por el exministro de Economía Hernán Lacunza, estimó una inflación de 2,5%, mientras que Econviews, la consultora que lidera Miguel Kiguel, pronosticó un 2,4%. “Vemos cierta desaceleración en alimentos, mientras que los regulados deberían presionar más”, dijo a LA NACION Alejandro Giacoia, economista de la firma.