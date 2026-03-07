7 de marzo de 2026 - 09:18

Marcelo Orrego avanza en Canadá con un acuerdo clave con Vicuña Corp para proyectos mineros

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, desarrolla una intensa agenda institucional en Vancouver, centrada en el fortalecimiento de inversiones mineras estratégicas para la provincia.

Por Redacción Diario de Cuyo

El gobernador de Marcelo Orrego se encuentra en Vancouver desarrollando una agenda institucional vinculada al fortalecimiento de inversiones mineras estratégicas para la provincia de San Juan. En ese marco, mantuvo un encuentro en las oficinas de Vicuña Corp donde se avanzó en la consolidación de los términos de un acuerdo integral entre la compañía y el Gobierno provincial.

El resultado de esta reunión es fruto de un proceso de varios meses de conversaciones y articulación público-privada orientado a acompañar el desarrollo del proyecto Vicuña y, al mismo tiempo, generar beneficios concretos para la provincia.

El acuerdo contempla inversiones en infraestructura de soporte y de uso público que la empresa construirá para el desarrollo del proyecto. Estas obras estarán vinculadas al funcionamiento de la actividad minera, pero también aportarán mejoras que podrán ser aprovechadas por la comunidad.

Además, el entendimiento incluye inversiones en obra pública provincial que el Gobierno de San Juan ejecutará con recursos aportados por la compañía. Estas obras estarán destinadas a fortalecer la infraestructura que requiere el sector minero, pero también beneficiarán a otros sectores productivos de la provincia.

Todo este esquema se desarrollará bajo un marco de estabilidad de regalías para el proyecto Vicuña, condición que permitirá impulsar su desarrollo y avanzar hacia la etapa de construcción.

Tras el encuentro, los equipos técnicos y legales del Gobierno provincial continuarán trabajando junto a la empresa para finalizar la redacción y los detalles de los documentos que darán forma al acuerdo definitivo, cuya firma formal está prevista en las próximas semanas en San Juan. Por otro lado, como parte de su agenda en Vancouver, el gobernador también mantuvo una reunión con Jack Lundin, uno de los referentes del grupo global Lundin Group, con quien dialogó sobre el avance de los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia y las perspectivas de inversión para los próximos años.

