Marcelo Orrego avanza en Canadá con un acuerdo clave con Vicuña Corp para proyectos mineros

El gobernador de Marcelo Orrego se encuentra en Vancouver desarrollando una agenda institucional vinculada al fortalecimiento de inversiones mineras estratégicas para la provincia de San Juan. En ese marco, mantuvo un encuentro en las oficinas de Vicuña Corp donde se avanzó en la consolidación de los términos de un acuerdo integral entre la compañía y el Gobierno provincial.

El resultado de esta reunión es fruto de un proceso de varios meses de conversaciones y articulación público-privada orientado a acompañar el desarrollo del proyecto Vicuña y, al mismo tiempo, generar beneficios concretos para la provincia.

El acuerdo contempla inversiones en infraestructura de soporte y de uso público que la empresa construirá para el desarrollo del proyecto. Estas obras estarán vinculadas al funcionamiento de la actividad minera, pero también aportarán mejoras que podrán ser aprovechadas por la comunidad.

Además, el entendimiento incluye inversiones en obra pública provincial que el Gobierno de San Juan ejecutará con recursos aportados por la compañía. Estas obras estarán destinadas a fortalecer la infraestructura que requiere el sector minero, pero también beneficiarán a otros sectores productivos de la provincia.

Todo este esquema se desarrollará bajo un marco de estabilidad de regalías para el proyecto Vicuña, condición que permitirá impulsar su desarrollo y avanzar hacia la etapa de construcción.