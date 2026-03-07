Desayuno de Coviar: con fuerte presencia política y empresarial, se realiza el tradicional evento en Mendoza

En el marco de las actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia , este sábado se realiza una nueva edición del tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina , uno de los encuentros institucionales más importantes para el sector vitivinícola del país.

El evento comenzó a las 9.30 en el Park Hyatt Mendoza y reúne a empresarios, productores, autoridades gubernamentales y dirigentes políticos, en una jornada marcada por el análisis de la situación actual de la industria del vino y las perspectivas para los próximos años.

Como cada año, el desayuno organizado por Coviar se consolida como uno de los espacios más relevantes de la semana vendimial, donde referentes del sector exponen diagnósticos, proyecciones y posicionamientos sobre las políticas públicas vinculadas a la producción, exportación y comercialización del vino argentino.

Durante el encuentro, tanto representantes empresariales como funcionarios suelen plantear propuestas, evaluaciones y demandas vinculadas al desarrollo de la vitivinicultura, una de las economías regionales más importantes del país.

Entre las figuras nacionales se encuentra la vicepresidenta Victoria Villarruel . En tanto, otros dirigentes nacionales que visitarán Mendoza durante el fin de semana lo harán para participar en otras actividades de la agenda vendimial, como el tradicional almuerzo organizado por Bodegas de Argentina.

También se espera la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, además de legisladores nacionales de distintos espacios políticos.

En paralelo, el cronograma central de la Fiesta Nacional de la Vendimia tuvo modificaciones debido a las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana. El Acto Central, que tradicionalmente se realiza el sábado por la noche en el Teatro Griego Frank Romero Day, fue reprogramado para el domingo.

Con información de Diario Los Andes.