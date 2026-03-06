6 de marzo de 2026 - 13:23

Conmoción por la muerte de un joven jugador de rugby

El muchacho se descompensó.

Dolor por la muerte de un jugador de rugby.

Falleció en la ciudad de Concordia Juan Manuel Perillo, jugador de rugby del Club Los Espinillos, quien al momento del lamentable episodio se encontraba entrenando junto a sus compañeros.

Eran alrededor de las 21:30 cuando el personal del Servicio Integral Municipal de Emergencias Sanitarias (SIMES) fue comisionado a la intersección de calles Arruabarrena y Belgrano, en inmediaciones del Parque San Carlos y del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, donde el jugador se habría descompensado.

Rápidamente una ambulancia se hizo presente en el lugar y los profesionales comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat. Una vez allí y a pesar del trabajo de los profesionales, terminó falleciendo a los minutos.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el deportista habría sufrido una descompensación mientras realizaba trabajos físicos en la zona de Arruabarrena y Belgrano. Tras desvanecerse habría golpeado fuertemente su cabeza al caer al suelo.

Perillo integraba el plantel de Primera del Club Los Espinillos, que desde el pasado 27 de enero se encontraba realizando la pretemporada, publicó Concordia Policiales.

