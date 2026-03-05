Conmoción por la muerte de un joven abogado.

Tenía apenas 35 años y era de una familia ligada a esta profesión.

Profunda conmoción y doloren General Roca, provincia de Río Negro, por el fallecimiento del joven y reconocido abogado Agustín Betelú, de 35 años, a raíz de una complicación de salud. Betelú formaba parte de una familia con fuerte presencia en la vida institucional de la provincia. Era hijo de Alejandro Betelú, abogado y ex legislador, un conocido dirigente de la Unión Cívica Radical con una extensa trayectoria pública en Río Negro.

La noticia comenzó a circular durante la madrugada y rápidamente generó muestras de pesar entre colegas del ámbito judicial, amigos y vecinos de la ciudad. En distintos espacios comenzaron a multiplicarse los mensajes de acompañamiento para la familia.

Quienes lo conocían lo describen como un profesional comprometido y una persona cercana, que había desarrollado su actividad en el ámbito jurídico local.

Según informó el portal ANR, la despedida se realizará hoy hasta las 14.30 en Avenida Roca 549, en la empresa Cueto, donde familiares, amigos y conocidos podrán acercarse para darle el último adiós.