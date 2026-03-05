Alarma por un paquete sospechoso frente al Congreso: se montó un operativo especial

Personal policial trabajó en la zona y verificó que era una mochila abandonada.

Personal de la Policía Federal activó un operativo especial por la presencia de un paquete sospechoso ubicado frente a la parte trasera del Congreso, en la calle Combate de los Pozos.

Según informaron medios nacionales, un vecino de la zona alertó por la presencia del bulto e informó a las autoridades, que rápidamente acudieron al lugar y decidieron interrumpir la circulación en la zona.

La presencia del paquete coincide con una entrada de servicio al parlamento, que no fue evacuado: los empleados pudieron ingresar a trabajar como lo hacen habitualmente.

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal verificó que el “paquete sospechoso” era una mochila vieja que había sido abandonada, lo que desactivó la alarma y permitió reanudar el tránsito peatonal.