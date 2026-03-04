Conmoción: hallaron muerto a reconocido abogado penalista

Se trata del santafesino Elmer Enrique Baumgartner, de 64 años. Investigan las circunstancias de su fallecimiento.

Un reconocido abogado penalista fue hallado muerto en su vivienda en Santa Fe. La víctima, Elmer Baumgartner, de 64 años, fue encontrada en su casa ubicada en calle Piedrabuena 6700, en el barrio de Los Llanos Norte.

La situación se volvió alarmante cuando su pareja, al no poder contactarlo desde el último viernes, envió a su hijo a su domicilio. Al llegar, el joven sintió un olor nauseabundo e intentó abrir una ventana, accediendo al inmueble donde encontró a su padre fallecido sentado en una silla.

En el lugar se constató la presencia de una importante cantidad de sangre a los pies de la víctima. Ante esto, el fiscal de homicidios en turno ordenó relevar testimonios de vecinos y secuestrar registros de cámaras de seguridad.