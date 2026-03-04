Murió Germán Montiveros en un grave accidente de tránsito

Compartir







Un nuevo siniestro fatal se registró esta mañana sobre la ruta nacional 14. Específicamente, se trató de un choque a la altura del kilómetro 870,5, en jurisdicción de la localidad de Guaraní, en Misiones, informó diario El Territorio.

Según precisaron agentes de la Unidad Regional II, el hecho ocurrió alrededor de las 7 horas e involucró a una camioneta Toyota Hilux conducida por una mujer de 31 años y una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, guiada por la víctima, Germán Montiveros, de 65 años.