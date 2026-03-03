3 de marzo de 2026 - 09:16

Conmoción por la muerte de Pía y Francisco, dos jóvenes que perdieron la vida en un accidente de tránsito

Ocurrió en las últimas horas en la Ciudad de Córdoba.

Así quedó el vehículo siniestrado.

Se conoció la identidad de los dos jovenes que fallecieron tras un grave accidente de tránsito que conmocionó a la ciudad de Córdoba durante la madrugada, cuando un auto con siete personas a bordo chocó contra un árbol. Los otros cinco resultaron heridos de distinta consideración.

El hecho ocurrió sobre la avenida Eduardo Bulnes al 1400, en el barrio Pueyrredón. Según informó la Policía de Córdoba, las víctimas se trasladaban en un Suzuki Fun cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado a la vera de la calzada.

Pia era la dueña del auto, que se lo habían regalado hace pocos meses. Era la conductora al momento del impacto. Se había egresado de la escuela en 2025 y se desempeñaba en un espacio deportivo y gastronómico ubicado en Docta.

El otro fallecido es Francisco, que iba de acompañante y en diciembre había egresado del Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa, en Yofre Norte. Tras conocerse la noticia, el colegio emitió un mensaje:.

"La comunidad educativa acompaña con profundo dolor a la familia de nuestro ex alumno, de la Promoción 2025, ante su fallecimiento. Elevamos una oración por su eterno descanso", expresaron.

