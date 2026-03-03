Escándalo en 25 de Mayo: investigan a un policía hallado con una alumna dentro de una escuela

Compartir







Un fuerte revuelo sacudió a la comunidad de La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo, tras un polémico episodio ocurrido en el interior de la Escuela Secundaria Florencia Nightingale. Un cabo de la Policía de San Juan fue sorprendido junto a una estudiante de 18 años dentro de las instalaciones del establecimiento durante la noche del pasado 27 de febrero, lo que motivó una intervención inmediata de las autoridades escolares y judiciales.

El hecho se desencadenó cuando una preceptora y la portera del colegio ingresaron al edificio con el objetivo de desalojar a un grupo de adolescentes que todavía permanecía en el lugar. Al notar que faltaba una de las jóvenes, el personal comenzó a revisar las distintas dependencias de la escuela. La búsqueda terminó en el sector de la cocina, donde advirtieron que la puerta se encontraba trabada desde el lado de adentro.

Al lograr entrar, las autoridades escolares se encontraron con la joven y el efectivo policial, quien presta servicios en la Comisaría 37ª. Según los informes preliminares, el uniformado no ofreció explicaciones sobre su presencia en el lugar ni sobre las circunstancias en las que se encontraba con la alumna al momento de ser descubiertos.