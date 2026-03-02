2 de marzo de 2026 - 22:21

Reinició el juicio contra el abogado Óscar Leopoldo Adárvez: "Iba a defender mi estudio"

Tras la anulación del primer juicio contra Oscar Leopoldo Adárvez, volvieron a presentar la acusación contra el penalista por portación ilegal de arma.

El abogado penalista Oscar Leopoldo Adárvez asistió al nuevo juicio iniciado este lunes

El abogado penalista Oscar Leopoldo Adárvez asistió al nuevo juicio iniciado este lunes

DIARIO DE CUYO
Por Germán González

Este lunes volvió a ponerse en marcha el juicio contra el abogado sanjuanino Oscar Leopoldo Adárvez, acusado de portación ilegítima de arma de fuego de guerra sin autorización legal. El debate había quedado sin efecto por el vencimiento de los plazos procesales.

En la sala de audiencias, el fiscal Fernando Bonomo reexpuso el caso por portación ilegal de arma ante el juez Ricardo Grossi, detallando las circunstancias en las que el letrado fue sorprendido armado en pleno centro capitalino. Luego fue el turno del propio Adárvez, quien optó por autodefenderse y prestar declaración.

“Iba a defender mi vida y mi estudio jurídico. Mi hija me llamó para decirme que la puerta de mi estudio estaba abierta y fui. He tomado un arma y he atrapado ladrones muy malos. Más allá de la acusación, me voy a defender”, sostuvo el abogado ante el tribunal. “Iba a defender mi vida y mi estudio jurídico. Mi hija me llamó para decirme que la puerta de mi estudio estaba abierta y fui. He tomado un arma y he atrapado ladrones muy malos. Más allá de la acusación, me voy a defender”, sostuvo el abogado ante el tribunal.

Sin embargo, cuando el fiscal intentó profundizar sobre sus dichos, el imputado respondió solo un par de preguntas y luego decidió poner fin a su indagatoria. “No voy a responder más preguntas”, expresó, y añadió que ampliará su defensa más adelante con elementos probatorios que, según afirmó, obran en su poder.

332dcf13-f938-4365-b884-63bbcb0bc899
El fiscal Fernando Bonomo mantiene la acusación contra el abogado Oscar Leopoldo Adárvez.

El fiscal Fernando Bonomo mantiene la acusación contra el abogado Oscar Leopoldo Adárvez.

Ante esa situación, el magistrado dispuso continuar con la etapa probatoria. No obstante, no había testigos citados para la jornada, por lo que el debate pasó a un cuarto intermedio hasta este martes a las 8.

Un juicio que debió empezar de nuevo contra Oscar Leopoldo Adárvez

El proceso contra Adárvez ya había tenido un primer tramo, pero debió retrotraerse luego de que se excediera el plazo máximo de suspensión permitido por la ley. El propio abogado había solicitado una prórroga de hasta 20 días —el máximo excepcional contemplado cuando el debate se extiende—, pero ese término se agotó sin que se dictara sentencia, lo que obligó a anular la audiencia de finalización y fijar una nueva fecha de inicio.

El episodio filmado que originó la causa

La causa se remonta al 18 de abril de 2025, cerca de las 19:58, cuando desde el sistema de monitoreo del CISEM observaron por cámaras a un hombre que coincidía con las características del abogado, vestido de pantalón y chaleco negro, portando un arma de fuego en la intersección de Ignacio de la Roza y Alem, en Capital.

Minutos después, efectivos policiales lo encontraron en la puerta de su estudio jurídico, ubicado sobre calle Alem al 279 sur, con un revólver en su poder. Según explicó en ese momento, una socia le había advertido que la puerta del local estaba abierta y temía un robo, por lo que decidió concurrir armado para proteger su propiedad, donde —aseguró— guardaba su computadora de trabajo.

86c27feb-3eb2-450d-b25f-eed34d565a32
El juez Ricardo Grossi dispuso la anulación del primer debate por vencimiento de plazos y hoy reabrió el segundo juicio, que se espera sea el definitivo.

El juez Ricardo Grossi dispuso la anulación del primer debate por vencimiento de plazos y hoy reabrió el segundo juicio, que se espera sea el definitivo.

El arma secuestrada fue un revólver marca Tanque, calibre .38 especial, con cinco cartuchos, y el informe pericial confirmó que era apta para el disparo. Aunque manifestó ser legítimo usuario y contar con carnet de portación, no pudo exhibir la documentación en el lugar.

Ahora, con el juicio reiniciado y la acusación nuevamente expuesta, el debate continuará este martes con la producción de pruebas y testimonios que definirán la situación judicial del abogado, quien insiste en que actuó para resguardar su vida y su estudio jurídico en pleno centro sanjuanino.

