Tragedia en las rutas dejaron 5 muertos

Dos siniestros viales en rutas bonaerenses dejaron, además, seis heridos. Un vuelco en la Ruta Provincial 75 dejó tres víctimas fatales, mientras que un choque frontal en la Ruta 41 provocó otras dos muertes, entre ellas la de un niño.

Dos graves accidentes ocurridos en rutas bonaerenses durante el fin de semana dejaron un saldo de cinco personas fallecidas y seis heridos. El primero se produjo en la Ruta Provincial 75, cerca de Adolfo Gonzales Chaves, con tres víctimas fatales. El segundo tuvo lugar en la Ruta Provincial 41, a la altura de General Belgrano, donde murieron dos personas y otras cuatro resultaron con lesiones de distinta consideración.

El vuelco en la RP 75 ocurrió el sábado por la mañana, a unos diez kilómetros de Adolfo Gonzales Chaves, en la zona conocida como Monte Chueco. Un Toyota Corolla blanco perdió el control y terminó volcado, como consecuencia, fallecieron Ulises Walter, presidente del Club Agrario de De la Garma, y Roberto Carlos Auzmendi en el lugar, mientras que el conductor, Gustavo Ariel Burgois, murió horas más tarde en el Hospital Ramón Santamarina de Tandil. Claudio Marcelo Romano permanece internado en terapia intensiva en el hospital municipal local.

El segundo hecho se registró el viernes por la mañana en el kilómetro 90 de la Ruta Provincial 41. Una Ford Ecosport que circulaba en sentido Monte–General Belgrano chocó de frente contra un Chevrolet Prisma que se desplazaba en dirección contraria. Tras el impacto, el Prisma se incendió y quedó completamente destruido.