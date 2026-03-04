Murió un conocido empresario en un accidente de tránsito

Se trata de Mauro Macrillanti quien tenía muchas inversiones en Entre Ríos.

El empresario Mauro Macrillanti falleció este martes tras un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 12, a la altura de un puente cercano al ingreso a Aldea María Luisa. El hecho ocurrió durante la mañana cuando el hombre, de 62 años, conducía un automóvil Volvo que, por causas que se investigan, se vio involucrado en el siniestro fatal.

La noticia generó una profunda conmoción en la ciudad de Crespo, donde Macrillanti era ampliamente reconocido por su trayectoria en el ámbito empresarial y su participación en diversas iniciativas comunitarias.

A lo largo del día se multiplicaron los mensajes de condolencias y acompañamiento a su familia por parte de instituciones, entidades productivas y vecinos de la localidad, publicó Estación Plus.

Mauro Macrillanti El empresario Mauro Macrillanti falleció tras un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 12, cerca del acceso a Aldea María Luisa. Macrillanti desarrolló una destacada actividad en el sector productivo regional de Entre Ríos. Era titular de las firmas Axovo y Axon Nutra, empresas dedicadas a la nutrición y sanidad animal.