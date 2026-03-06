La CGT presentó un amparo ante la Justicia contra la reforma laboral

La CGT presentó este viernes un amparo contra la Ley de Modernización Laboral que fue oficializada en el Boletín Oficial . La cúpula sindical realizó la presentación ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.

El Senado sesionará por última vez en extraordinarias para sancionar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principio de 2024.

El planteo -firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera- se realizó hoy, mismo día en el que el Gobierno promulgó la ley de Reforma Laboral en el Boletín Oficial.

Era una de las prioridades del Gobierno Nacional para el período de sesiones extraordinarias. La Reforma Laboral se votó y ya es ley promulgada en el Boletín Oficial. Por lo tanto, esta nueva ley comienza a regir desde este viernes para el mercado laboral. Efectivamente, el decreto 137/2026 establece que la Ley Nº 27.802, comenzó a regir esta madrugada.}

La norma cambia las normas que rigen el trabajo, desde la contratación y el pago de los salarios hasta las vacaciones, despidos e indemnizaciones, que, en muchos casos, estaban vigentes desde hace más de 50 años, con convenios sancionados en la década del 70 del siglo pasado.

El decreto, tal como establece las reglas para la promulgación, lleva la firma del presidente Javier Milei, refrendada por Manuel Adorni y Sandra Pettovello, dos de los ministros más cercanos al mandatario.

La norma tiene 25 capítulos y se promulgó una vez que el Senado aprobó la reforma de la Cámara de Diputados que eliminó el controvertido artículo que disminuía el pago de salarios para el trabajador que sufría accidentes fuera del ámbito laboral.