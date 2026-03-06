Caso Nora Dalmasso: citaron a Marcelo Macarrón y a su hijo como testigos contra los tres fiscales

La Fiscalía General acusó por mal desempeño a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, que investigaron el crimen, y ahora deberán defenderse ante el Jury de Enjuiciamiento.

El proceso contra los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía General de Córdoba confirmara la citación como testigos de Marcelo Macarrón, su hijo Facundo Macarrón y el abogado de la familia Gustavo Liebau.

La medida se da en el marco del proceso que enfrenta a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y presunta negligencia durante la investigación del homicidio ocurrido en 2006 en Río Cuarto.

Según la acusación impulsada por la Fiscalía General, a cargo de Juan Manuel Delgado, los funcionarios habrían incurrido en "mala praxis" al omitir datos relevantes que señalaban como principal sospechoso a Roberto Bárzola, parquetista que trabajaba en la vivienda de la víctima. De acuerdo con distintos informes, el hombre habría sido sindicado como posible autor del crimen.

Tras ser notificados por el Jury de Enjuiciamiento de la Legislatura de Córdoba, los tres fiscales deberán presentar su defensa en los próximos días. Los plazos para responder a la acusación vencen la semana próxima y, según trascendió, planean hacerlo mediante la presentación de pruebas y con abogados particulares.

En ese contexto, la citación de Macarrón y su hijo generó especial expectativa. Ambos confirmaron que asistirán a las audiencias, al igual que su representante legal. Durante la investigación original, tanto el viudo como el hijo de la víctima llegaron a ser imputados como presuntos autores del crimen, una situación que ahora forma parte de los cuestionamientos a la actuación de los fiscales.