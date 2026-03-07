Victoria Villarruel destacó el valor de la vitivinicultura en el desayuno de Coviar: "Es un sello premium del país"

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel , participó este sábado del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia , donde se convirtió en la autoridad nacional de mayor rango presente en el evento.

La dirigente arribó al encuentro realizado en el Park Hyatt Mendoza en medio de un importante revuelo político, marcado por su conflicto con el presidente Javier Milei y por las recientes críticas de dirigentes oficialistas.

Al ser consultada por la prensa, Villarruel intentó bajar el tono a la situación y aseguró que se siente cómoda en el evento. “No estoy incómoda, me siento en casa”, afirmó en un breve intercambio con los medios locales en el patio del hotel.

La vicepresidenta evitó referirse directamente al diputado nacional Luis Petri, quien días atrás la acusó de haberse ofrecido como alternativa de poder en caso de un eventual fracaso del Gobierno nacional.

“ No voy a hablar de esa persona. Creo que simplemente las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o demostradas ”, expresó Villarruel, en una frase que fue interpretada como una advertencia en medio de la interna política.

Las declaraciones se producen luego de que Petri profundizara las críticas contra la vicepresidenta tras la última Asamblea Legislativa, al afirmar que Villarruel “apostó al fracaso del Gobierno” y que incluso se ofreció como reemplazo de Milei. Posteriormente, el legislador la acusó de “golpista” en redes sociales.

Apoyo al sector vitivinícola

Durante su paso por Mendoza, Villarruel también destacó la importancia de la vitivinicultura para el país y explicó que su presencia busca darle visibilidad a la actividad productiva.

"Busco darle relevancia a algo tan importante como tener trabajo y producción. La vitivinicultura es un sello de definición, un sello premium de la República Argentina", sostuvo.

Además, señaló que su objetivo es acompañar este tipo de encuentros en las provincias y escuchar las problemáticas de los sectores productivos.

“Siempre trato de estar en estos eventos, dándoles relevancia nacional, acompañando y abriendo las puertas del Senado para escuchar las distintas realidades de nuestro extensísimo país. Es un honor ser vicepresidente de los argentinos”, agregó.