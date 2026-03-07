Fabián Ruggeri asumió la presidencia de Coviar y llamó a la unidad para enfrentar la crisis vitivinícola

El nuevo presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) , Fabián Ruggeri , encabezó este sábado su primer discurso institucional durante el tradicional desayuno de la entidad en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia , donde reconoció que el sector atraviesa un momento complejo pero aseguró que existen oportunidades para salir adelante.

Desayuno de Coviar: con fuerte presencia política y empresarial, se realizó el tradicional evento en Mendoza

Victoria Villarruel destacó el valor de la vitivinicultura en el desayuno de Coviar: "Es un sello premium del país"

Durante su intervención, Ruggeri agradeció la confianza depositada por las entidades del sector para asumir la conducción de Coviar y destacó el trabajo de su antecesor, Mario González, a quien definió como un pilar fundamental en la gestión institucional.

En su mensaje , el dirigente señaló que la vitivinicultura enfrenta aumentos de costos, presión fiscal, altas tasas de interés y caída del consumo, factores que impactan en toda la cadena productiva.

Ante ese escenario, sostuvo que el sector debe avanzar en una agenda clara de competitividad basada en la diversificación, el aumento de la productividad, la reducción de costos y una mayor integración entre productores y bodegas.

“Necesitamos vender más y ganar mercados”, afirmó Ruggeri, quien planteó la importancia de ampliar exportaciones y mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales. “Necesitamos vender más y ganar mercados”, afirmó Ruggeri, quien planteó la importancia de ampliar exportaciones y mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales.

Exportaciones y acuerdos internacionales

El presidente de Coviar también destacó la necesidad de avanzar en acuerdos comerciales que favorezcan al sector vitivinícola, entre ellos la adecuación de normas dentro del Mercosur para exportar mosto concentrado a Brasil, además de valorar el acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

Asimismo, consideró clave acelerar la implementación de acuerdos comerciales con Estados Unidos y México, que podrían abrir nuevas oportunidades para los vinos argentinos en el exterior.

Según explicó, el mercado internacional muestra una creciente demanda de vinos blancos y vinos a granel, segmentos donde Argentina podría ampliar su participación si se generan condiciones de mayor competitividad.

Financiamiento, logística y presión impositiva

Ruggeri remarcó que el sector necesita financiamiento acorde a la actividad productiva, con tasas y plazos adecuados para inversiones y exportaciones, además de una reducción de costos logísticos y de la carga impositiva.

“No pedimos privilegios. Pedimos condiciones adecuadas para producir, invertir y comercializar”, afirmó. “No pedimos privilegios. Pedimos condiciones adecuadas para producir, invertir y comercializar”, afirmó.

También recordó que el 70% del vino argentino se consume en el mercado interno, por lo que consideró fundamental adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores mediante innovación en estilos de vinos, formatos y presentaciones.

Unidad del sector

En el tramo final de su discurso, Ruggeri hizo un fuerte llamado a la unidad de toda la cadena vitivinícola, al considerar que la articulación entre el sector privado y el público será clave para superar el actual contexto.

“La vitivinicultura es una sola y todos somos parte de ella. Si actuamos unidos, no habrá crisis que la detenga ni desafíos que no podamos superar”, concluyó. “La vitivinicultura es una sola y todos somos parte de ella. Si actuamos unidos, no habrá crisis que la detenga ni desafíos que no podamos superar”, concluyó.