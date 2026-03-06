Jáchal: Orrego confirmó la licitación de dos puentes para mejorar el acceso a Mogna

El Gobierno de San Juan anunció que durante marzo se realizará el llamado a licitación para construir dos nuevos puentes en Mogna , en el departamento Jáchal , una obra que busca mejorar la conectividad y garantizar un acceso más seguro para los habitantes de la zona.

El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego , quien había asumido este compromiso durante una visita a la localidad en 2025, cuando recorrió el lugar y escuchó los reclamos de los vecinos por las dificultades de acceso.

Según se informó, se construirán dos puentes sobre el río La Quebrada (La Dorada) y el río Tafí. El primero en licitarse será el del río Tafí, cuyo proceso está previsto para mediados de marzo, mientras que el correspondiente al río La Quebrada se licitará hacia fines del mismo mes.

Actualmente, el cruce hacia Mogna se realiza por una huella precaria en zona de montaña, que suele deteriorarse con las lluvias y presenta riesgo cuando se producen crecidas, lo que durante años generó complicaciones para vecinos, productores y transportistas que circulan por el lugar.

El proyecto contempla una nueva traza vial más segura, diseñada para reducir el impacto de crecidas y mejorar las condiciones de circulación en una zona donde el acceso puede quedar comprometido por factores climáticos.

Además de los puentes, la obra incluirá mejoras integrales en el entorno vial y la construcción de un mirador panorámico, con el objetivo de fortalecer también el potencial turístico del área. El financiamiento provendrá del Fideicomiso Fase VI Veladero, un fondo integrado con aportes vinculados a la actividad minera y destinado a obras de infraestructura en la provincia. Estos recursos fueron gestionados de manera conjunta entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

De acuerdo al proyecto, ambos puentes tendrán características constructivas similares y estarán acompañados por una intervención integral del camino. Se prevé una calzada enripiada de 7 metros de ancho, con banquinas de 2 metros, además de sistemas de drenaje y protección hidráulica para enfrentar posibles crecidas.

También se instalará señalización vial y alambrado perimetral, mientras que el plazo de ejecución estimado para la obra será de nueve meses.

En cuanto a las estructuras, el puente sobre el río La Quebrada tendrá 20 metros de longitud y tres luces, mientras que el puente sobre el río Tafí alcanzará los 50 metros y contará con dos luces, adaptándose a las condiciones de cada cauce.