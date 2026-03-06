6 de marzo de 2026 - 19:40

Zonda celebrará su aniversario con una fiesta en la que actuarán gratis El 'Rey' Pelusa y Aire Mansero

La fiesta aniversario del departamento Zonda se realizará el próximo 13 de marzo y con sorteos hasta de una moto.

Pelusa desplegará ritmo y diversió en el escenario mayor de la 91ª Fiesta Aniversario de Zonda.

Pelusa desplegará ritmo y diversió en el escenario mayor de la 91ª Fiesta Aniversario de Zonda.

Foto:

Por Fabiana Juarez

Zonda se prepara para festejar su 91º aniversario a lo grande. El próximo 13 de marzo se realizará la fiesta departamental que promete mucha diversión para toda la familia. El evento no sólo contará con la actuación de reconocidos artistas nacionales, sino también con el sorteo hasta de una moto.

Leé además

Pastelería es uno de los talleres de capacitación laboral que incorpora el Ministerio de la Producción

Abrirán nuevos talleres de capacitación laboral para San Juan
Esta noche arrancan los tradicionales corsos de En Ullum están Chayando, en el departamento Ullum.

Ullum: todo lo que hay que saber para disfrutar de los corsos y la fiesta departamental

El 13 de marzo, desde las 20, la Plaza Filomeno Atampiz del departamento Zonda se convertirá en escenario de importantes espectáculos artísticos. A los artistas y academias locales y provinciales se sumarán dos reconocidos artistas nacionales: El Rey Pelusa y Aire Mansero.

La fiesta contará además con feria de artesanos y emprendedores locales y patio gastronómico con comidas rápidas y cervezas artesanales. Y atracciones para los más chicos.

mansero
Aire Mansero hará disfrutar a la gente con su show de música folclórica en la fiesta de Zonda.

Aire Mansero hará disfrutar a la gente con su show de música folclórica en la fiesta de Zonda.

El gran sorteo en la fiesta de Zonda

Durante la noche de fiesta, los espectadores podrán participar del sorteo de importantes premios: moto, vouchers, heladeras, cocinas y televisores.

El sorteo arrancará a las 21. Los premios se entregarán únicamente a personas presentes, con 15 minutos de tolerancia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nuevamente Jáchal fue uno de los departamentos más afectados por las lluvias y crecientes registradas anoche y esta madrugada.

Jáchal complicado con las lluvias: 10 personas evacuadas y una conductora arrastrada por la creciente

Javier Domínguez, propietario de la agencia donde se hizo la jugada del Quini 6, recibirá el 1% de los $780 millones del premio.

Quini 6: el ganador de los $780 millones aún no aparece ni reclama el premio y ya planifican salir a buscarlo

un exgobernador de san juan se convirtio en abuelo por primera vez: el emotivo posteo de su hijo

Un exgobernador de San Juan se convirtió en abuelo por primera vez: el emotivo posteo de su hijo

Marcelo Orrego.

Jáchal: Orrego confirmó la licitación de dos puentes para mejorar el acceso a Mogna