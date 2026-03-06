Zonda celebrará su aniversario con una fiesta en la que actuarán gratis El 'Rey' Pelusa y Aire Mansero

La fiesta aniversario del departamento Zonda se realizará el próximo 13 de marzo y con sorteos hasta de una moto.

Pelusa desplegará ritmo y diversió en el escenario mayor de la 91ª Fiesta Aniversario de Zonda.

Zonda se prepara para festejar su 91º aniversario a lo grande. El próximo 13 de marzo se realizará la fiesta departamental que promete mucha diversión para toda la familia. El evento no sólo contará con la actuación de reconocidos artistas nacionales, sino también con el sorteo hasta de una moto.

El 13 de marzo, desde las 20, la Plaza Filomeno Atampiz del departamento Zonda se convertirá en escenario de importantes espectáculos artísticos. A los artistas y academias locales y provinciales se sumarán dos reconocidos artistas nacionales: El Rey Pelusa y Aire Mansero.

La fiesta contará además con feria de artesanos y emprendedores locales y patio gastronómico con comidas rápidas y cervezas artesanales. Y atracciones para los más chicos.

mansero Aire Mansero hará disfrutar a la gente con su show de música folclórica en la fiesta de Zonda. El gran sorteo en la fiesta de Zonda Durante la noche de fiesta, los espectadores podrán participar del sorteo de importantes premios: moto, vouchers, heladeras, cocinas y televisores.