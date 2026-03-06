Jáchal complicado con las lluvias: 10 personas evacuadas y una conductora arrastrada por la creciente

Nuevamente el departamentoJáchal fue uno de los más afectados por las intensas lluvias durante la noche de este jueves y madrugada de hoy. Según el informe del COE (Centro de Operaciones de Emergencia Municipal) hubo asistencia y evacuaciones, mientras se continúa trabajando para el desagüe de la creciente y poder llegar con ayuda a más familias.
Según el informe del COE, se procedió a la evacuación preventiva de 10 personas (6 niños y 4 adultos), quienes fueron trasladados por personal de Bomberos y la Comisaría 21ª de Jáchal al Hospital San Roque. Actualmente, equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social se encuentran en este centro de salud brindándoles contención y asistencia directa.
Esta familia fue evacuada luego de que la creciente inundara por completo su vivienda. En tanto que una joven que se circulaba en auto fue arrastrada por la creciente. ‘La chica circulaba en su auto cuando bajó la creciente. Fue tan intensa que el agua la arrastró por varios metros. Por suerte resultó ilesa’, dijo Carlos Alanís, de Bomberos Voluntarios de Jáchal.
Relevamiento en territorio de Jáchal
Por otro lado, según el informe del COE, dos equipos técnicos integrados por personal de Desarrollo Humano e Infraestructura se encuentran realizando un relevamiento en territorio, recorriendo las viviendas afectadas para determinar las condiciones edilicias y el nivel de daño estructural.
Para poder desarrollar este trabajo, maquinaria pesada trabaja intensamente en la zona de Tamberías y en las cercanías del Cementerio de Pampa del Chañar, realizando tareas de desagüe y apertura de caminos para garantizar la conectividad y el escurrimiento del agua para poder ingresar a las zonas más afectadas.
En este contexto, el COE solicitó a los vecinos circular con extrema precaución y evitar zonas de badenes o cauces naturales. También informó que el municipio mantiene guardias permanentes para atender nuevas contingencias.
Intervenciones del COE de Jáchal
El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) del departamento Jáchal, informó a la comunidad que, tras las intensas tormentas registradas en las últimas horas, el centro se encuentra activo y en pleno despliegue, encabezado por el Intendente, Matías Espejo, para asistir a las familias y zonas afectadas del departamento.
Y que, hasta el momento, se han recepcionado hasta el momento 27 demandas críticas en las siguientes zonas: Gran China, El Médano, Villa Mercedes, San Isidro, Tamberías y La Otra Banda.