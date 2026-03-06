Jáchal complicado con las lluvias: 10 personas evacuadas y una conductora arrastrada por la creciente

Las intensas lluvias provocaron la bajada de crecientes que dificulta la asistencia a vecinos del departamento Jáchal.

Nuevamente Jáchal fue uno de los departamentos más afectados por las lluvias y crecientes registradas anoche y esta madrugada.

Nuevamente el departamento Jáchal fue uno de los más afectados por las intensas lluvias durante la noche de este jueves y madrugada de hoy. Según el informe del COE (Centro de Operaciones de Emergencia Municipal) hubo asistencia y evacuaciones, mientras se continúa trabajando para el desagüe de la creciente y poder llegar con ayuda a más familias.

Según el informe del COE, se procedió a la evacuación preventiva de 10 personas (6 niños y 4 adultos), quienes fueron trasladados por personal de Bomberos y la Comisaría 21ª de Jáchal al Hospital San Roque. Actualmente, equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social se encuentran en este centro de salud brindándoles contención y asistencia directa.

jachal2 Máquinas del municipio de Jáchal trabajan intensamente para liberar caminos afectados por la creciente y poder llegar con asistencia a las familias. Esta familia fue evacuada luego de que la creciente inundara por completo su vivienda. En tanto que una joven que se circulaba en auto fue arrastrada por la creciente. ‘La chica circulaba en su auto cuando bajó la creciente. Fue tan intensa que el agua la arrastró por varios metros. Por suerte resultó ilesa’, dijo Carlos Alanís, de Bomberos Voluntarios de Jáchal.

Relevamiento en territorio de Jáchal Por otro lado, según el informe del COE, dos equipos técnicos integrados por personal de Desarrollo Humano e Infraestructura se encuentran realizando un relevamiento en territorio, recorriendo las viviendas afectadas para determinar las condiciones edilicias y el nivel de daño estructural.

jachal3 El COE de Jáchal pidió a la población circular con precausión por la zona de badenes y calles dañadas por la creciente. Para poder desarrollar este trabajo, maquinaria pesada trabaja intensamente en la zona de Tamberías y en las cercanías del Cementerio de Pampa del Chañar, realizando tareas de desagüe y apertura de caminos para garantizar la conectividad y el escurrimiento del agua para poder ingresar a las zonas más afectadas.