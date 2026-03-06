Ullum: todo lo que hay que saber para disfrutar de los corsos y la fiesta departamental

El departamento Ullum se prepara para vivir un fin de semana a pura fiesta . Los eventos arrancan hoy con las dos noches de carnaval de ‘En Ullum están Chayando’ y cierran el domingo la ‘Fiesta de Ullum y su Espejo’, organizados por el municipio de este departamento. Conocé todos los detalles y la grilla con los artistas locales, provinciales y nacionales.

Ullum: la mujer que mató a su pareja finalmente zafó de la cárcel

Lluvias en San Juan: qué rutas están cortadas y cuáles se pueden transitar con precaución

La Municipalidad de Ullum invita a toda la comunidad a vivir una nueva edición de los carnavales ‘En Ullum están Chayando’ y la ‘Fiesta de Ullum y su Espejo’, tres jornadas pensadas para el encuentro, la cultura y el disfrute en familia, con entrada libre y gratuita.

Durante este viernes 6 y sábado 7 de marzo, desde las 21, se realizarán los tradicionales corsos del carnaval de Ullum en el corsódromo ubicado sobre Ruta 60, entre Pasaje Obrero y calle San Antonio, recuperando uno de los espacios más característicos del carnaval ullunero. Allí el público podrá disfrutar del desfile de comparsas, música, color y toda la alegría característica del carnaval.

Para una mejor organización del evento, se informa que habrá corte de tránsito sobre Ruta 60 a partir de las 18,30 horas. Los vehículos podrán circular por Pasaje Obrero pasando de Villa Ibáñez a Barrio Colón o bien por el Callejón de los Enamorados. Habrá gradas al costado de la ruta, pero quienes lo deseen pueden llevar reposera o banquito para mayor comodidad, así como también equipo de mate.

Miles de personas participa cada año en la 'Fiesta de Ullum y su Espejo', en el Camping Municipal de Ullum.

Asimismo, se comunica que el Camping Municipal y la Usina Ullum permanecerán cerrados en sus horarios habituales, ya que el personal estará afectado a la organización y funcionamiento de la feria temática de los festejos del carnaval.

Finalizados los corsos, la actividad continuará en el Camping Municipal de Ullum, donde se desarrollará la feria de emprendedores y habrá espectáculos musicales en vivo. La jornada contará con emprendedores locales, patio gastronómico y un sector de juegos para toda la familia.

Grilla de comparsas y artistas en el carnaval de Ullum

Viernes 6 de marzo. Desfilarán las agrupaciones: Nueva Chispa, Comparsa El Candil, Delegación oficial del Carnaval de Chimbas, Murga Guardianes de la Cuyanía, Sentimiento Villero, Sol Dorado, Agua Marina, Marí Marí y Gotitas de Lluvia.

Mientras que en el escenario mayor actuarán esta noche Sabor a Cumbia, Los genios, Piraña Castilla, Alta Resaka, Leo Jorquera y Omega.

Sábado 7 de marzo. Desfilarán las agrupaciones: Comparsa Latinoamericana, Los Gladiadores, Sentimiento Villero, Sol Dorado, Agua Marina, Marí Marí, Gotitas de Lluvia.

Mientras que en el escenario actuarán Banda Local Ullum, Rody Oyola, El Indio González, Los viajeros, Macarena Medrano, Tres para Cuyo, Avelino Canto, César Olmos y Sabroso. También se elegirá a la Reina del Carnaval.

Fiesta de Ullum y su Espejo

El domingo 8 de marzo será el cierre del fin de semana de celebraciones en el departamento con la realización de la gran ‘Fiesta de Ullum y su Espejo’, también en el Camping Municipal con patio gastronómico, feria de emprendedores locales, un sector de juegos para toda la familia y la actuación de dos reconocidas bandas nacionales que le hacen honor al folclore y al rock.

Los artistas que subirán al escenario son: Sudakas, Cirujas, Romeo Alfaro, Alfredo Villarruel, Lucho Robledo, Ernesto Villavicencio, Ballet Arte Nativo, Aventureros Folk, Ballet Huellas gauchas, Inti Huama, Los Videla, Los Nocheros, Caile, Los Caligaris y Nano Rodríguez.