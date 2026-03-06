Abrirán nuevos talleres de capacitación laboral para San Juan

El martes 10 abrirán las inscripciones del Programa ATP (Aprender, Trabajar y Producir). Habrá cursos y microcréditos en los 19 departamentos.

Pastelería es uno de los talleres de capacitación laboral que incorpora el Ministerio de la Producción

En una movida que tiene como objetivo reactivar la economía local, el Gobierno de San Juan anunció que el martes 10 de marzo, a partir de las 9:00 h, quedarán habilitadas las inscripciones para nuevos cursos de capacitación laboral, en el marco de un nuevo ciclo del Programa ATP (Aprender, Trabajar y Producir).

La iniciativa, que busca transformar el perfil productivo de la provincia, desplegará un centenar de cursos distribuidos estratégicamente en los 19 departamentos. Hay una variedad amplia variedad de cursos, desde Pastelería para eventos hasta Soldadura, pasando por Alfabetización digital, Peluquería y barbería, Manipulación de alimentos y Electricidad industrial, entre otros.

A diferencia de las ofertas académicas tradicionales, el ATP combina la formación técnica con prácticas profesionalizantes y una herramienta fundamental: el acceso a microcréditos. Esta estructura está diseñada para que los alumnos no solo adquieran conocimientos, sino que cuenten con el financiamiento necesario para lanzar sus propios proyectos de autoempleo.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia destacaron que el objetivo central es fortalecer la empleabilidad y generar un crecimiento inclusivo.

Cómo acceder al Programa ATP Tal como informaron desde el Ministerio de Producción, los interesados podrán consultar la oferta completa y asegurar su cupo a través de la plataforma oficial: www.aprendertrabajaryproducir.gob.ar