Abrirán nuevos talleres de capacitación laboral para San Juan

En una movida que tiene como objetivo reactivar la economía local, el Gobierno de San Juan anunció que el martes 10 de marzo, a partir de las 9:00 h, quedarán habilitadas las inscripciones para nuevos cursos de capacitación laboral, en el marco de un nuevo ciclo del Programa ATP (Aprender, Trabajar y Producir).
La iniciativa, que busca transformar el perfil productivo de la provincia, desplegará un centenar de cursos distribuidos estratégicamente en los 19 departamentos. Hay una variedad amplia variedad de cursos, desde Pastelería para eventos hasta Soldadura, pasando por Alfabetización digital, Peluquería y barbería, Manipulación de alimentos y Electricidad industrial, entre otros.
A diferencia de las ofertas académicas tradicionales, el ATP combina la formación técnica con prácticas profesionalizantes y una herramienta fundamental: el acceso a microcréditos. Esta estructura está diseñada para que los alumnos no solo adquieran conocimientos, sino que cuenten con el financiamiento necesario para lanzar sus propios proyectos de autoempleo.
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia destacaron que el objetivo central es fortalecer la empleabilidad y generar un crecimiento inclusivo.
Cómo acceder al Programa ATP
Tal como informaron desde el Ministerio de Producción, los interesados podrán consultar la oferta completa y asegurar su cupo a través de la plataforma oficial: www.aprendertrabajaryproducir.gob.ar
Para mayores informes, dirigirse a las oficinas de la cartera, ubicada en el Centro Cívico 4º Piso Núcleo 7 (Av. Libertador 750 oeste)
La distribución de talleres es la siguiente
9 de Julio
Electricidad I y II
Pastelería para eventos
Mantenimiento de equipos de riego tecnificado
25 de mayo
Soldadura básica
Gastronomía
Soldador herrero II
Instalación y mantenimiento de aire acondicionado
Albardón
Panadería básica
Service y reparación de lavarropas
Soldadura básica para jóvenes
Operario de servicios edilicios generales
Computación 2
Angaco
Soldadura II
Domótica – Automatización inteligente
Repostería artesanal
Marketing digital y ventas online
Calingasta
Mantenimiento integral de complejos turísticos
Atención al huésped
Agro
Capital
Automatización domótica
Soldadura I y Soldadura II – Avanzada
Electricidad Industrial I y II
Caucete
Electricidad básica
Panadería regional
Reparación y service de lavarropas
Soldadura I
Marketing y promoción turística local
Chimbas
Panadería básica
Mantenimiento edilicio integral
Instalación de sistemas de seguridad residencial
Soldadura y herrería para mujeres
Barbería
Iglesia
Mantenimiento integral de cabañas
Repostería
Técnicas de atención al huésped
Marketing digital y comercio electrónico
Jáchal
Gastronomía básica
Electricidad básica
Mecánica de motos
Elaboración de dulces y productos regionales
Técnicas de atención al huésped
Mantenimiento de equipos de riego
Operador de máquinas textiles – nivel básico
Mantenimiento integral de cabañas turísticas
Alfabetización digital I
Pocito
Soldadura inicial – Nivel I
Mantenimiento de equipos de riego tecnificado
Técnicas avanzadas de repostería
Manipulación de alimentos
Soldadura aplicada a maquinarias agrícolas – Nivel II
Rawson
Operador de máquinas textiles
Soldadura básica para mujeres
Cuidado de adultos mayores
Operación y mantenimiento de equipos de riego tecnificado