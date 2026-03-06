6 de marzo de 2026 - 20:07

Abrirán nuevos talleres de capacitación laboral para San Juan

El martes 10 abrirán las inscripciones del Programa ATP (Aprender, Trabajar y Producir). Habrá cursos y microcréditos en los 19 departamentos.

Pastelería es uno de los talleres de capacitación laboral que incorpora el Ministerio de la Producción

Pastelería es uno de los talleres de capacitación laboral que incorpora el Ministerio de la Producción

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

En una movida que tiene como objetivo reactivar la economía local, el Gobierno de San Juan anunció que el martes 10 de marzo, a partir de las 9:00 h, quedarán habilitadas las inscripciones para nuevos cursos de capacitación laboral, en el marco de un nuevo ciclo del Programa ATP (Aprender, Trabajar y Producir).

Leé además

Pelusa desplegará ritmo y diversió en el escenario mayor de la 91ª Fiesta Aniversario de Zonda.

Zonda celebrará su aniversario con una fiesta en la que actuarán gratis El 'Rey' Pelusa y Aire Mansero
Esta noche arrancan los tradicionales corsos de En Ullum están Chayando, en el departamento Ullum.

Ullum: todo lo que hay que saber para disfrutar de los corsos y la fiesta departamental

La iniciativa, que busca transformar el perfil productivo de la provincia, desplegará un centenar de cursos distribuidos estratégicamente en los 19 departamentos. Hay una variedad amplia variedad de cursos, desde Pastelería para eventos hasta Soldadura, pasando por Alfabetización digital, Peluquería y barbería, Manipulación de alimentos y Electricidad industrial, entre otros.

A diferencia de las ofertas académicas tradicionales, el ATP combina la formación técnica con prácticas profesionalizantes y una herramienta fundamental: el acceso a microcréditos. Esta estructura está diseñada para que los alumnos no solo adquieran conocimientos, sino que cuenten con el financiamiento necesario para lanzar sus propios proyectos de autoempleo.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia destacaron que el objetivo central es fortalecer la empleabilidad y generar un crecimiento inclusivo.

Cómo acceder al Programa ATP

Tal como informaron desde el Ministerio de Producción, los interesados podrán consultar la oferta completa y asegurar su cupo a través de la plataforma oficial: www.aprendertrabajaryproducir.gob.ar

Para mayores informes, dirigirse a las oficinas de la cartera, ubicada en el Centro Cívico 4º Piso Núcleo 7 (Av. Libertador 750 oeste)

La distribución de talleres es la siguiente

9 de Julio

  • Electricidad I y II
  • Pastelería para eventos
  • Mantenimiento de equipos de riego tecnificado

25 de mayo

  • Soldadura básica
  • Gastronomía
  • Soldador herrero II
  • Instalación y mantenimiento de aire acondicionado

Albardón

  • Panadería básica
  • Service y reparación de lavarropas
  • Soldadura básica para jóvenes
  • Operario de servicios edilicios generales
  • Computación 2

Angaco

  • Soldadura II
  • Domótica – Automatización inteligente
  • Repostería artesanal
  • Marketing digital y ventas online

Calingasta

  • Mantenimiento integral de complejos turísticos
  • Atención al huésped
  • Agro

image
Soldadura básica y avanzada, también para mujeres, es uno de los talleres de Programa ATP

Soldadura básica y avanzada, también para mujeres, es uno de los talleres de Programa ATP

Capital

  • Automatización domótica
  • Soldadura I y Soldadura II – Avanzada
  • Electricidad Industrial I y II

Caucete

  • Electricidad básica
  • Panadería regional
  • Reparación y service de lavarropas
  • Soldadura I
  • Marketing y promoción turística local

Chimbas

  • Panadería básica
  • Mantenimiento edilicio integral
  • Instalación de sistemas de seguridad residencial
  • Soldadura y herrería para mujeres
  • Barbería

Iglesia

  • Mantenimiento integral de cabañas
  • Repostería
  • Técnicas de atención al huésped
  • Marketing digital y comercio electrónico

Jáchal

  • Gastronomía básica
  • Electricidad básica
  • Mecánica de motos
  • Elaboración de dulces y productos regionales
  • Técnicas de atención al huésped
  • Mantenimiento de equipos de riego
  • Operador de máquinas textiles – nivel básico
  • Mantenimiento integral de cabañas turísticas
  • Alfabetización digital I

Pocito

  • Soldadura inicial – Nivel I
  • Mantenimiento de equipos de riego tecnificado
  • Técnicas avanzadas de repostería
  • Manipulación de alimentos
  • Soldadura aplicada a maquinarias agrícolas – Nivel II

Rawson

  • Operador de máquinas textiles
  • Soldadura básica para mujeres
  • Cuidado de adultos mayores
  • Operación y mantenimiento de equipos de riego tecnificado
  • Mantenimiento edilicio integral

Rivadavia

  • Mantenimiento edilicio integral
  • Gastronomía
  • Peluquería – Barbería
  • Atención gastronómica y servicio de salón
  • Domótica e instalación de sistemas de seguridad

San Martín

  • Apicultura
  • Mantenimiento edilicio integral
  • Mantenimiento de equipos de riego
  • Marketing y ventas aplicadas al turismo
image
Quienes estén interesados también podrán aprender peluquería y barbería

Quienes estén interesados también podrán aprender peluquería y barbería

Santa Lucía

  • Técnicas de planificación
  • Sistemas de climatización I: aire acondicionado
  • Alfabetización digital I
  • Técnicas de oratoria y liderazgo
  • Peluquería – Barbería
  • Auxiliar en técnicas en Higiene y Seguridad
  • Técnicas de tejido artesanal
  • Atención gastronómica y servicios de salón

Sarmiento

  • Soldadura básica
  • Atención al cliente y oratoria
  • Plomería
  • Tractorista

Ullum

  • Mantenimiento integral de cabañas
  • Atención al huésped
  • Mantenimiento de equipos de riego tecnificado

Valle Fértil

  • Operario apícola
  • Soldadura básica
  • Mantenimiento integral de cabañas

Zonda

  • Gastronomía regional
  • Marketing digital para turismo rural
  • Mantenimiento integral de cabañas turísticas
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nuevamente Jáchal fue uno de los departamentos más afectados por las lluvias y crecientes registradas anoche y esta madrugada.

Jáchal complicado con las lluvias: 10 personas evacuadas y una conductora arrastrada por la creciente

Javier Domínguez, propietario de la agencia donde se hizo la jugada del Quini 6, recibirá el 1% de los $780 millones del premio.

Quini 6: el ganador de los $780 millones aún no aparece ni reclama el premio y ya planifican salir a buscarlo

un exgobernador de san juan se convirtio en abuelo por primera vez: el emotivo posteo de su hijo

Un exgobernador de San Juan se convirtió en abuelo por primera vez: el emotivo posteo de su hijo

Marcelo Orrego.

Jáchal: Orrego confirmó la licitación de dos puentes para mejorar el acceso a Mogna