Quini 6: el ganador de los $780 millones aún no aparece ni reclama el premio y ya planifican salir a buscarlo

Así lo afirmó Javier Domínguez, propietario de la agencia del departamento 9 de Julio donde se hizo la jugada ganadora del Quini 6.

Javier Domínguez, propietario de la agencia donde se hizo la jugada del Quini 6, recibirá el 1% de los $780 millones del premio.

Pasaron más de 24 horas de que se conociera que un sanjuanino ganó $780 millones tras jugar al Quini 6. Pese a que la feliz noticia tuvo hasta repercusión nacional, el nuevo millonario aún no aparece. Lo dijo Javier Domínguez, de la agencia de 9 de Julio donde se realizó la jugada. Agregó que si el afortunado no aparece, saldrán a buscarlo.

Desde ayer, que se conoció la buena noticia, en la Agencia Oficial de Quiniela 342 ‘Silvina’, del departamento 9 de Julio esperan recibir al afortunado ganador del premio millonario del Quini 6. Aún no ‘dio señales de vida’. ‘Esta mañana fui bien temprano a la Caja de Acción Social para averiguar si el ganador se había presentad en el departamento de Quini 6. Me dijeron que no, por lo que aún no aparece. Estamos ansiosos de que lo haga’, dijo Javier Domínguez, propietario de la agencia.

El hombre dijo que el afortunado apostador aún tiene tiempo hasta el 19 de marzo para presentarse a reclamar su premio, ya que el plazo para hacerlo es de 15 días. ‘Pensamos que a lo mejor está esperando que pase un poco el revuelo que se armó con la noticia. Tenemos la esperanza que se presente la semana que viene, sino saldremos a buscarlo’, sostuvo Domínguez.

quini3 En la Agencia Oficial de Quiniela 342, del departamento 9 de Julio, aún esperan conocer qué vecino ganó el premio millonario del Quini 6. El agenciero dijo que aún no han pensado como será la campaña de búsqueda, en caso de ser necesario, pero que ‘algo se hará’ para encontrar al nuevo millonario. Y por el sólo hecho de compartir su alegría por la buena fortuna. ‘Por más que el apostador no reclame ni cobre su premio, la agencia donde se hizo la jugada igual recibe el 1% del premio. Por eso, queremos encontrar al ganador sólo para saber qué vecino pasará a tener un mejor vida y compartir su alegría’, dijo Domínguez.

El posible ganador del Quini 6 Pese a estos buenos deseos, y que aún no aparece el afortunado, sospechan que se trata de un jornalero o jubilado quien ganó el premio de $780 del Quini &. ‘La agencia tiene más de 30 años con una clientela fija conformada en su mayoría por gente que trabaja en la uva o jubilados. Es muy poca la gente de paso que apuesta en la agencia. Por eso sospecho que es un jornalero o jubilado el nuevo multimillonario, tal como paso en el 2022’, dijo Domínguez