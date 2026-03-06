Gobierno de San Juan lanza 100 talleres nuevos de formación que estarán distribuidos en los 19 departamentos

El Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Producción , amplía la oferta de cursos y capacitaciones para sanjuaninos que tengan entre 18 y 65 años. El programa Aprender, Trabajar y Producir ofrecerá 100 nuevas propuestas de formación en oficios que estarán distribuidas en los 19 departamentos y con acceso a prácticas profesionalizantes . La semana que viene abren las inscripciones.

RedTulum: cómo obtener reintegros al pagar el colectivo con el celular

Jáchal: Orrego confirmó la licitación de dos puentes para mejorar el acceso a Mogna

Esta iniciativa del Gobierno combina formación teórico-práctica con la implementación de prácticas profesionalizantes y financiamiento para proyectos de autoempleo, incluyendo microcréditos destinados a fomentar el desarrollo personal y económico de los participantes en los diferentes talleres.

Este programa no es sólo una herramienta para quienes desean insertarse en el mercado laboral, sino también para aquellos que buscan emprender o desarrollar proyectos productivos propios.

Los talleres de capacitación del programa Aprender, Trabajar y Producir están destinados a personas de 18 a 65 años.

Con el programa Aprender, Trabajar y Producir, San Juan reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de la comunidad, promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible en toda la provincia.

Albardón. Panadería Básica, ervice y Reparación de Lavarropas, Soldadura Básica para Jóvenes, Operario en Servicios Edilicios Generales, Computación II.

Angaco. Soldadura II, Domótica / Automatización Inteligente, Repostería Artesanal, Marketing Digital y Ventas Online.

Calingasta. Mantenimiento Integral de Complejos Turísticos, Atención al Huésped, Agro.

Capital. Automatización Domótica, Soldadura I, Soldadura II – Avanzada, Electricidad Industrial I, Electricidad Industrial II.

Caucete. Electricidad Básica, Panadería Regional, Reparación y Service de Lavarropas, Soldadura I, Marketing y Promoción Turística Local.

Chimbas. Panadería Básica, Mantenimiento Edilicio Integral, Instalación de Sistemas de Seguridad Residencial, Soldadura y Herrería para Mujeres, Barbería.

Iglesia. Mantenimiento Integral de Cabañas, Repostería, Técnicas de Atención al Huésped, Marketing Digital y Comercio Electrónico.

Jáchal. Gastronomía Básica I, Electricidad básica, Mecánica de Motos, Elaboración de dulces y productos regionales, Técnicas de Atención al Huésped, Mantenimiento de Equipos de Riego,- Operador Máquinas Textiles - Nivel básico, Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas, Alfabetización digital I.

9 de Julio. Electricidad I, Pastelería para Eventos, Electricidad II, Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado.

Pocito. Soldadura inicial - Nivel I, Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado, Técnicas Avanzadas de Repostería, Soldadura Aplicada a Maquinarias Agrícolas - Nivel II, Manipulación de alimentos.

Rawson. perador de maquinarias Textiles, Soldadura básica para mujeres, Cuidado de adultos mayores, Operación y mantenimiento de equipos de riego tecnificado, Mantenimiento Edilicio Integral.

Rivadavia. Mantenimiento Edilicio Integral, Gastronomía, Peluquería-Barbería, Domótica e Instalación de Sistemas de Seguridad, Atención Gastronómica y Servicio de Salón.

San Martín. Apicultura, Mantenimiento Edilicio Integral, Mantenimiento de Equipos de Riego, Marketing y Ventas Aplicadas al Turismo.

Santa Lucía. Técnicas en Panificación, Sistemas de Climatización I: Aire acondicionado, Alfabetización Digital I, Técnicas de Oratoria y Liderazgo, Peluquería-Barbería, Auxiliar en Técnicas en Higiene y Seguridad, Técnicas en Tejido Artesanal , Atención Gastronómica y Servicio de Salón.

Sarmiento. Soldadura Básica, Atención al Cliente y Oratoria, Plomería, Tractorista.

Ullum. Mantenimiento Integral de Cabañas, Atención al Huésped, Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado.

Valle Fértil. Operario Apícola, Soldadura Básica, Mantenimiento Integral de Cabañas.

25 de Mayo. Soldadura Básica I, Gastronomía, Soldador Herrero II, Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado.

Zonda. Gastronomía Regional, Marketing Digital para Turismo Rural, Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas.

Detalles de la iniciativa del Gobierno de San Juan

A partir del próximo martes 10 de marzo, a partir de las 9, estarán habilitadas las inscripciones para los talleres de capacitación en oficios del programa Aprender, Trabajar y Producir. Las mismas se deberán realizar online en https://aprendertrabajaryproducir.gob.ar. En este sitio está disponible toda la información sobre este programa.