RedTulum: cómo obtener reintegros al pagar el colectivo con el celular

El Gobierno de San Juan informó cómo acceder a reintegros al pagar el colectivo en la RedTulum con el celular , una modalidad que puede devolver hasta el 100% del valor del pasaje . Los beneficios no pertenecen al sistema SUBE, sino que son promociones de bancos y billeteras virtuales que buscan incentivar el pago digital.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte , dependiente del Ministerio de Gobierno, destacaron que estas promociones buscan impulsar el uso de tecnologías de pago móvil dentro del sistema de transporte público provincial.

Una de las promociones disponibles corresponde a tarjetas Visa Débito emitidas en Argentina , que permiten recuperar el costo del pasaje en determinadas condiciones.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse exclusivamente desde el celular mediante una billetera digital con la tarjeta asociada y con la tecnología NFC habilitada . Esto significa que no se aplica si el pasajero paga con la tarjeta física ni utilizando códigos QR .

Además, el programa establece un tope de reintegro de hasta $10.000 por mes por tarjeta . Según informaron las autoridades, la devolución del dinero se acredita automáticamente en la cuenta del usuario entre 20 y 30 días hábiles después del viaje .

Promociones de Mercado Pago para viajar en colectivo

Otra opción disponible es la que ofrece Mercado Pago, que también implementó campañas de reintegro total del valor del pasaje.

En este caso, el usuario debe ingresar a la sección “Beneficios” de la aplicación y activar previamente la promoción de transporte antes de pagar el viaje.

La billetera virtual estableció un límite de devolución de hasta $10.000 por usuario, mientras que el dinero suele acreditarse en un plazo de hasta cinco días hábiles, dependiendo de la disponibilidad de fondos o cupones destinados a la campaña.

Qué tener en cuenta para recibir el reintegro

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que cada promoción tiene condiciones propias, por lo que es importante revisar los requisitos antes de utilizar el servicio.

Entre los puntos clave, se recomienda verificar que el teléfono sea compatible con tecnología NFC y que el sistema operativo sea Android, además de activar previamente los beneficios dentro de la billetera digital si la promoción lo exige.

La iniciativa busca aprovechar las herramientas del sistema financiero digital para reducir el gasto diario en transporte, permitiendo que los pasajeros puedan viajar con descuentos importantes en el sistema de colectivos de San Juan.