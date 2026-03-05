Caputo dio señales positivas a los RIGI de San Juan: "El ratio de aprobados es casi el 100%"

El Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo habló en el 7° Foro de Inversiones Mendoza , donde DIARIO DE CUYO estuvo presente. En su disertación, el funcionario de Javier Milei dio buenas señales para los proyectos presentados en el RIGI que todavía no fueron aprobados.

Fue mientras hablaba de los montos que ya ingresaron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y los que están pendientes. “Hoy hay 26.000 millones de dólares aprobados que van a empezar a llegar y aproximadamente 42.000 millones de dólares adicionales en proyectos por aprobar”, dijo.

Y agregó, dándole esperanza a los sanjuaninos que esperan el ok que “el ratio de los proyectos aprobados es casi del 100%, entonces es una inversión brutal de casi 70.000 que está viniendo en los próximos 4 años” .

Para que las expectativas del ministro se cumplan, algunos de estos proyectos que deberán ingresar son Vicuña, que cuenta con una propuesta de 18.000 millones de dólares y El Pachón, por 9.500 millones de dólares . Las dos propuestas sanjuaninas son clave, porque son las más grandes que pidieron el ingreso al régimen y representan un porcentaje alto.

Caputo hizo un resumen del impacto que tuvo hasta ahora el régimen de incentivo. Detalló que hay 32 proyectos presentados, de los que ya aprobaron 12. Del total, la mayoría son de inversiones mineras, con 18, otros 8 de petróleo y gas, 3 de energía, 2 de infraestructura y 1 de siderurgia. El grueso del dinero propuesto viene de la minería, con 46.678 millones de dólares.

A su vez, el ministro habló de los puestos de trabajo que podrían generar las inversiones una vez que se pongan en marcha. Solo los RIGI aprobados esperan sumar 35.000 nuevos empleos directos y si se aprueban todos los que están pendientes son 134.000 puestos de trabajo.

El ministro se refirió también a que de empezar las producciones de minería y energía habrá un cambio en la matriz económica del país. “Que se incorporen estos 70.000 millones de dólares es el equivalente a 10 puntos más del PBI en los próximos cuatro a seis años”, aseguró.

La proyección que mostró Caputo da cuenta de que las exportaciones también cambiarán radicalmente. En 2024 las exportaciones de energía fueron equivalentes a 8.000 millones de dólares y las de minería a 5.000 millones de dólares. A lo largo de la próxima década, anticipan un crecimiento continúo.

Según la estimación del gobierno nacional, para 2035, estos números alcanzarán los 31.000 millones de dólares en minerales y 44.000 millones de dólares en energía. “Eso es dos veces y media más de lo que es el agro hoy, pero a la vez, en 2030 ya se calculan 45.000 millones entre los dos sectores, por lo tanto es algo que ya está pasando”, dijo.

“La minería está experimentando un boom impresionante, aunque sus tiempos de maduración sean más largos”, aseguró Caputo. Según dijo, por eso es central que “la estabilidad financiera y el superávit fiscal son el ancla que permite esta inversión privada”.

A su vez, dijo que esperan que el RIGI sea un primer paso, pero que en un futuro las condiciones que se dieron a los inversores mineros y energéticos puedan ser trasladas a todos los sectores productivos del país.

En el marco de la Fiesta de la Vendimia, el Consejo Empresario Mendocino citó a referentes privados y funcionarios provinciales, regionales y nacionales a discutir los principales temas económicos de la provincia y el país. San Juan tuvo participación con referentes de la provincia que viajaron y la cobertura especial de DIARIO DE CUYO.

Durante el encuentro la vitivinicultura fue uno de los ejes centrales, pero también hubo referencias en varios de los espacios de paneles y charlas al sector minero. En este sentido, el potencial de San Juan fue una referencia clave.