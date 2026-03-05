5 de marzo de 2026 - 16:45

El dólar blue en San Juan retrocedió $20, mientras el dólar oficial cerró en $1.407

El dólar oficial recobró el camino alcista este jueves, mientras que en el mercado informal la moneda estadounidense cayó.

El dólar oficial cerró a $1.407.

El dólar oficial mayorista, referencia del mercado cambiario, retomó el alza este jueves. Aunque no se trata de una fuerte disparada, el avance consolidó la divisa por encima de los $1.400. En tanto, en el dólar blue hubo una caída de la cotización.

Ocurrió en medio de la tensión en los mercados globales, que se ven afectados por la guerra en Medio Oriente y que impulsaron un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente al resto de las monedas.

El dólar mayorista trepó $6,50 hasta los $1.407 para la venta. La city evalúa hasta dónde puede impactar la presión sobre tipo de cambio que ejerce la aversión al riesgo de los inversores por la guerra en Medio Oriente, que llevó al dólar a revalorizarse frente a otras monedas. En el segmento minorista, la divisa subió 0,4% en el Banco Nación y se vendió a $1.425.

En paralelo, el dólar blue bajó a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta. El billete informal cedió $15 este jueves. Prácticamente lo mismo ocurrió en San Juan, donde la moneda blue perdió $20 respecto a ayer y cerró en $1.440.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $1.474,93. Mientras que el dólar MEP sube 0,2% a $1.432,10.

El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.852,50.

En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza prácticamente sin variaciones a $1.462,23, según datos del exchange Bitso.

