7º Foro de Inversiones y Negocios: "El crecimiento depende, principalmente, de la confianza", según empresario mendocino

La edición 2026 del 7° Foro de Inversiones y Negocios , que organizan en conjunto el Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), se realiza hoy y mañana en el Hotel Hilton de Mendoza, bajo la consigna “Nuevo tiempo para confiar y crecer”.

San Juan estará presente en el Foro de Inversiones & Negocios que arranca mañana en la provincia de Mendoza

Consultado sobre qué factores entienden que inciden en la posibilidad del crecimiento, el presidente de la entidad, Martín Clement, sostuvo que es fundamental la confianza. “Está estudiado que la generación de crecimiento depende de varios factores, pero, principalmente, y como nosotros lo hemos planteado desde un inicio como tema de este foro, de la generación de confianza”, expresó.

Sumó que esta confianza puede ser interpersonal, en el gobierno o en las instituciones. Y que, en América Latina y Argentina, en particular, es una de las más bajas en el mundo.

“Lo que hay que hacer siempre es atacar las causas de los problemas y, por lo tanto, consideramos que hay que ver cómo se genera confianza”, planteó. Detalló que esto puede lograrse favoreciendo la transparencia, algo en lo que consideró que están trabajando los gobiernos nacional, provincial y municipal.

“Nosotros, desde el Consejo, también tenemos nuestro aporte, por ejemplo, con el estudio que estamos haciendo junto con la municipalidad de Mendoza para generar un tablero de control y un manual de buenas prácticas para revisar las tasas municipales y, de alguna manera, contribuir a que disminuyan y se simplifiquen. En eso hemos avanzado mucho y en este foro vamos a mostrar los avances”, adelantó.

Añadió que la confianza también depende también de otros factores, como la institucionalidad. “Es importante generar instituciones que ayuden a que la ciudadanía se exprese, aporte y realice su valor agregado”, señaló. Y sumó que el Gobierno provincial ha contribuido con aportes no reembolsables a generar clústeres.

Recordó que, dos años atrás, en el marco del foro, surgió la idea de generar un clúster de logística de Mendoza y que, este año, ya está conformado.

Invitación a invertir

El foro es el marco de encuentro para empresarios de distintos lugares y sectores, y funciona como un ámbito que favorece a los potenciales inversores conocer oportunidades en Mendoza. Además, hay espacios para reuniones.

Sobre esto, Clement manifestó: “La idea es que vengan, que vean, además de nuestras riquezas naturales, de nuestro entorno, que hay un ecosistema de negocios desarrollado, que hay empresarios de distintos tamaños, en distintos rubros. Y eso ayuda mucho a la inversión, porque cuando desembarca un empresario que va a realizar una inversión -sea mediana, chica o grande-, necesita ver que hay un adecuado clima de negocios”.

Resaltó también que el foro permite mostrar la “armonía que existe entre el sector público y el sector privado. Porque eso, en definitiva, genera confianza en quien quiere invertir acá”.

¿Anuncios nacionales?

Consultado sobre si estaban aguardando algún anuncio por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, quien estará en el foro, a partir de las 12, el presidente del CEM respondió que, más bien, esperan ratificaciones del rumbo.

“Creo que a todos nos trae tranquilidad saber que existe un rumbo, más allá que yo considero que es el correcto. Tener esa tranquilidad de que hay una visión clara y, sobre todo, una gestión. Creo que este gobierno nacional nos está mostrando a todos que el nivel de gestión tiene que ser el más alto posible para que los cambios, en definitiva, se produzcan y no sean cosmética”, destacó.

Fuente: Los Andes