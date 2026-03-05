Tras el freno a la ley de Glaciares por las audiencias públicas, Picón estima que la ley podría tratarse el 7 de abril

La diputada Nancy Picón se refirió al camino que seguirá el tratamiento de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación en las próximas semanas, luego de su participación en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, -que presiden el sanjuanino José Peluc y Nicolás Mayoraz , respectivamente-, donde la oposición reclamó abrir una convocatoria a audiencia pública, que finalmente se fijaron para el 25 y 26 de marzo.

Marcelo Orrego celebró la modificación de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo y el desarrollo"

“Lo que ha pasado ayer es nada más y nada menos que cumplir con los plazos legales. Primero hay que hacer un llamado a comisión para saber si los diputados aprueban el llamado a audiencia pública y poner fecha para eso” dijo Picón en declaraciones a Radio Sarmiento, agregando que deben pasar 10 días hábiles entre el llamado y la fecha de realización de las audiencias.

Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales, que presiden los diputados nacionales de La Libertad Avanza José Peluc y Nicolás Mayoraz (LLA), respectivamente.

“Entonces ese es el fundamento legal, jurídico, técnico que tiene el corrimiento de la fecha. No hay otra cuestión. Argentina adhirió al acuerdo Escazú y a partir de ese acuerdo hay que cumplir con ciertas medidas , como por ejemplo cuando hay cuestiones que pueden modificar el ambiente, hay que llamar a audiencia pública, hay que tener los plazos que corresponden” aseguró la diputada orregista.

Picón detalló que “algunos sectores políticos" pidieron esto de “poner dos días en vez de uno para que la participación sea masiva, para que quien quiera participar pueda participar enviando sus escritos; algunos van a participar de forma presencial en Buenos Aires, en la comisión, los vamos a escuchar , de modo que todo lo que quiera ser escuchado pueda serlo”.

Mientras la Casa Rosada esperaba poder tener aprobados los cambios de Ley de glaciares a más tardar el 19 de marzo, en la práctica, el tratamiento sería en la primera semana de abril.

Picón explicó que los pasos a seguir luego de las audiencias. “La semana siguiente seguramente vamos a tener plenario de comisiones, que una vez más, se hace un resumen de ese plenario, día siguiente se puede dictaminar y seguramente en la misma semana vamos a sesionar, esto será la semana del 7 de abril” estimó.

Picón descontó el apoyo de los seis diputados sanjuaninos. “Entiendo que sí, porque están en el mismo sentido las declaraciones de los diputados de Unión por la Patria, la declaración del diputado de la Libertad Avanza y la nuestra” y luego insistió en los alcances de la modificación que se busca a la ley de glaciares.

“Lo único que se hará una aclaratoria, a reconocerle a la provincia un derecho que tiene y quién mejor que la provincia para cuidar sus recursos; no se busca cambiar el objeto, no es que se deja de proteger a los glaciares y zona periglaciar, lo único que está en la ley es pedir que se le reconozca a la provincia cómo corre el derecho a ejercer el control y ese control que sea con personal que nosotros tenemos altamente calificado en la provincia” dijo nombrando a la facultades de la UNSJ y sus departamentos de investigación.

“Ellos pueden hacer un control mucho más exhaustivo, mucho más cuidado. Cuando la función hídrica es relevante, pues eso no se toca, eso es lo que yo aprovecho para transmitirles a todos los sanjuaninos, la tranquilidad de que nunca el gobernador Marcelo Orrego va a permitir que eso cambie” enfantizó.

“Nosotros estamos cuidando el agua, acá se cuidan los recursos de la provincia, aquí viven nuestras familias también” apuntó.

Cómo participar de las audiencias públicas por la Ley de glaciares

Picón explicó que “hasta dos días antes se van a poder hacer las presentaciones” en la página de la Cámara de Diputados de la Comisión y quienes quieran asistir presencialmente, también deberán anotarse de ese modo. La sanjuanina dijo que aunque no quieran ser oradores podrán anotarse para escuchar.