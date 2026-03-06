6 de marzo de 2026 - 11:26

Un exgobernador de San Juan se convirtió en abuelo por primera vez: el emotivo posteo de su hijo

A través de las redes sociales, el hijo del exprimer mandatario provincial cargó una tierna foto.

bebe nacimiento manito
La llegada de la bebé fue compartida en redes sociales por su hijo Gonzalo Uñac, quien publicó dos tiernas fotos acompañadas por un emotivo mensaje para darle la bienvenida a su primera hija.

“19.02. Nunca nadie me dio tanta luz. Bienvenida Olivia”, escribió el joven en su perfil, junto a las imágenes que rápidamente generaron reacciones y felicitaciones de familiares, amigos y seguidores.

De esta manera, el posteo confirmó el nacimiento de la niña y el nuevo rol familiar para el exmandatario provincial, que ahora disfruta de su primera nieta. La publicación se llenó de mensajes de afecto y buenos deseos para la pequeña Olivia y para toda la familia, que celebra la llegada de una nueva integrante.

