Un exgobernador de San Juan se convirtió en abuelo por primera vez: el emotivo posteo de su hijo

A través de las redes sociales, el hijo del exprimer mandatario provincial cargó una tierna foto.

El exgobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, recibió en febrero una de las noticias más felices a nivel personal: se convirtió en abuelo por primera vez con el nacimiento de su nieta Olivia.

La llegada de la bebé fue compartida en redes sociales por su hijo Gonzalo Uñac, quien publicó dos tiernas fotos acompañadas por un emotivo mensaje para darle la bienvenida a su primera hija.

“19.02. Nunca nadie me dio tanta luz. Bienvenida Olivia”, escribió el joven en su perfil, junto a las imágenes que rápidamente generaron reacciones y felicitaciones de familiares, amigos y seguidores.

De esta manera, el posteo confirmó el nacimiento de la niña y el nuevo rol familiar para el exmandatario provincial, que ahora disfruta de su primera nieta. La publicación se llenó de mensajes de afecto y buenos deseos para la pequeña Olivia y para toda la familia, que celebra la llegada de una nueva integrante.