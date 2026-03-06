Recuperaron una motocicleta de alta gama robada en el microcentro de San Juan

Una motocicleta Bajaj Dominar 250, valuada en 6 millones de pesos, fue hallada intacta gracias al análisis de cámaras de seguridad.

Compartir







El pasado 5 de marzo, un joven de 25 años estacionó su motocicleta Bajaj Dominar 250 en Avenida Rioja, entre Laprida y Rivadavia, en Capital. Al regresar, constató que la moto había desaparecido y la denunció en la Comisaría 3ª, dando inicio a un legajo caratulado preventivamente como robo, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La Sección Sustracción de Automotores asumió la investigación y desplegó un operativo para esclarecer el hecho.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad en el microcentro, los efectivos pudieron reconstruir la secuencia de la desaparición de la motocicleta.