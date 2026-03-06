6 de marzo de 2026 - 16:03

Recuperaron una motocicleta de alta gama robada en el microcentro de San Juan

Una motocicleta Bajaj Dominar 250, valuada en 6 millones de pesos, fue hallada intacta gracias al análisis de cámaras de seguridad.

La motocicleta BajajDominar 250.

La motocicleta Bajaj Dominar 250.

Foto:

El pasado 5 de marzo, un joven de 25 años estacionó su motocicleta Bajaj Dominar 250 en Avenida Rioja, entre Laprida y Rivadavia, en Capital. Al regresar, constató que la moto había desaparecido y la denunció en la Comisaría 3ª, dando inicio a un legajo caratulado preventivamente como robo, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La Sección Sustracción de Automotores asumió la investigación y desplegó un operativo para esclarecer el hecho.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad en el microcentro, los efectivos pudieron reconstruir la secuencia de la desaparición de la motocicleta.

Recuperación de la motocicleta

Con la información obtenida de las tareas de campo y seguimiento digital, la Policía localizó la Bajaj Dominar 250 intacta en la zona identificada por las cámaras. La rápida intervención de la Sección permitió devolver la moto a su propietario sin daños.

