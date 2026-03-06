6 de marzo de 2026 - 18:26

Siniestro fatal en Rawson: cómo fue la mecánica del choque moto-auto y quién tenía la prioridad de paso

El siniestro fatal ocurrió en la noche del jueves en la intersección de Rizo y Capdevila, en el barrio Hugo Montaño, en Rawson.

El fallecido en el siniestro fatal de Rawson es el acompañante del conductor de la moto.&nbsp;

El fallecido en el siniestro fatal de Rawson es el acompañante del conductor de la moto. 

Foto:

Un siniestro fatal ocurrido este jueves por la noche en el barrio Hugo Montaño, en Rawson, dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años y otro motociclista gravemente herido. Según la investigación del caso, los ocupantes de la moto no llevaban el casco puesto y quien tenía la prioridad de paso era el conductor del auto.

Leé además

Ortega quedó detenido por el robo a mano armada.

Terror en Rawson: capturaron al hombre que robó a mano armada a una mujer
Ormeño quedó detenido por el intento de robo.

Detuvieron a joven por el intento de robo a remisero y meterse a una casa en Rawson

De acuerdo con la información oficial, el Chevrolet Corsa, conducido por Domingo Alberto Castillo (44), circulaba por calle Capdevila en sentido norte a sur. Al llegar al cruce con calle Rizo, y teniendo prioridad de paso, el vehículo fue impactado en el guardabarros delantero izquierdo por una motocicleta tipo enduro 150 cc de color negro.

La moto era conducida por Catriel Benjamín Aballay Ferreyra (21), quien viajaba acompañado por Jeremías Javier Ávila Aballay (18). Ambos circulaban por calle Rizo en dirección este a oeste.

Según indicaron testigos del hecho, los dos jóvenes que viajaban en la motocicleta no llevaban casco al momento del impacto.

El impacto y las consecuencias del siniestro fatal

Tras la colisión, los dos ocupantes de la motocicleta salieron despedidos y cayeron violentamente sobre la calzada, sufriendo heridas de gravedad.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde quedaron internados. Sin embargo, horas después del ingreso, el joven Jeremías Ávila Aballay falleció en la guardia como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto.

Ante el deceso, la Justicia ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia. En tanto, el conductor de la motocicleta permanece internado.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 25, con intervención inicial del cabo Franco Ríos, junto a efectivos de División Criminalística y División Delitos, quienes realizaron la inspección ocular y demás pericias para determinar con precisión las circunstancias del choque.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz, con la intervención del ayudante fiscal César Recio, en el marco de las actuaciones por el siniestro vial con víctima fatal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El auto y la moto involucrados en el hecho. 

Choque fatal en Rawson: murió un joven de 18 años tras el impacto entre un auto y una moto

san juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en joy park que promete adrenalina para todos

San Juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en Joy Park que promete adrenalina para todos

Efectivos policiales detectaron el robo en Chimbas cuando patrullaban la zona y observaron a los sospechosos escapar por un baldío.  

Entró a Cerámica San José, arrancó inodoros del baño y lo sorprendieron con el botin

Ya abrieron las inscripciones para capacitarse gratis en los talleres de oficio que ofrece Rawson.

Rawson abrió las inscripciones para los Talleres de Oficios gratuitos: conocé las propuestas