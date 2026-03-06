6 de marzo de 2026 - 07:29

Choque fatal en Rawson: murió un joven de 18 años tras el impacto entre un auto y una moto

El choque que terminó con la vida de un joven ocurrió en Rizo y Capdevila. Hay otro muchacho grave.

choque auto moto rawson
Por Redacción Diario de Cuyo

Este jueves en la noche, un choque en Rawson terminó con la vida de un joven de 18 años y dejó a otro de 21 gravemente herido, luego de una violenta colisión entre un automóvil y una motocicleta. El hecho ocurrió en la intersección de calles Rizo y Capdevila.

Según las primeras informaciones policiales, alrededor de las 22.43 personal de la Comisaría 25ta entrevistaron a un hombre de apellido Castillo, de 44 años, quien conducía un Chevrolet Corsa. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el vehículo impactó contra una motocicleta tipo enduro de 150cc, en la que circulaban dos jóvenes. Ambos ocupantes sufrieron lesiones de gravedad producto del fuerte impacto.

choque auto moto rawson1

Personal médico asistió a los jóvenes y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a uno de ellos debido al cuadro de gravedad que presentaba. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Jeremías Javier Ávila Aballay, de 18 años.

En tanto, el otro ocupante de la motocicleta, Catriel Benjamín Aballay Ferreyra, de 21 años, permanece internado en grave estado.

En el lugar trabajó personal policial y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para esclarecer lo ocurrido. La investigación del hecho quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales.

