Crece la preocupación por el adolescente que debía viajar a San Luis y desapareció: ésta es la vestimenta

Horas de desesperación viven por estas horas los familiares de Santiago Emanuel Ortega Ochoa, un adolescente de 15 años que desapareció en la madrugada de este viernes. La familia y la Policía de San Juan mantiene una búsqueda urgente luego de que el joven fuera reportado como desaparecido.

Según informaron fuentes oficiales, el menor fue visto por última vez alrededor de las 4:45 en inmediaciones de las calles Laprida y Entre Ríos, en Capital. De acuerdo con las primeras averiguaciones, Santiago había tenido una discusión familiar vinculada a temas escolares y habría dejado una carta antes de irse, lo que incrementó la preocupación de sus allegados.

El joven tenía previsto viajar a las 6:30 en colectivo hacia la provincia de San Luis, donde reside su padre. Sin embargo, las primeras investigaciones indican que no habría abordado el transporte.

Santiago Emanuel Ortega Ochoa tiene 15 años, contextura delgada y una estatura aproximada de 1,73 metros. Posee cabello marrón oscuro, de largo medio, ojos marrones y rostro angulado.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto negro, una remera blanca y negra y zapatillas negras. Además, podría llevar una campera gris y azul.