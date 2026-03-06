6 de marzo de 2026 - 18:06

Tragedia: una nena de un año murió asfixiada en Jujuy mientras viajaba atada a la espalda de su mamá

Inicialmente pensaron que la beba estaba dormida por el cansancio del viaje y la acostaron. La tragedia conmociona a Jujuy.

El “aguayo” es una práctica tradicional en varias zonas del norte argentino. 

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Una nena de un año y medio murió tras asfixiarse mientras viajaba atada a la espalda de su madre durante un viaje en moto, en la localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy. La tragedia ocurrió el lunes, cuando una mujer de 38 años se trasladaba como acompañante en una motocicleta conducida por su hijo.

La familia viajaba desde el paraje Rumicruzi hacia la ciudad, y la menor era transportada en la espalda de su madre dentro de una manta tipo “aguayo”, una práctica tradicional en varias zonas del norte argentino.

Al llegar a destino, los familiares pensaron que la beba estaba dormida por el cansancio del viaje y la acostaron. Sin embargo, al notar que no reaccionaba, la trasladaron de urgencia al hospital Nuestra Señora del Rosario.

En el centro de salud, los médicos confirmaron que la niña había ingresado sin signos vitales. El examen médico preliminar indicó que la menor habría sufrido una asfixia que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Tras confirmarse el fallecimiento, intervino personal de la Comisaría Seccional N.º 16 y el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación para reconstruir las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras pericias, no se dispuso una autopsia ya que el informe médico inicial determinó la causa probable de la muerte.

Mientras tanto, las autoridades locales de Abra Pampa y provinciales de Jujuy continúan reuniendo información para esclarecer completamente lo ocurrido.

