Giro de 180 grados: quedó en libertad el acusado de intentar matar a su pareja y tirarse de un puente

En un giro inesperado , el hombre que llegó a juicio acusado de intentar matar a su pareja a puñaladas y luego arrojarse desde un puente, Carlos Emanuel Sosa , recuperó la libertad tras el veredicto del tribunal, dictado por mayoría. Los jueces resolvieron condenarlo a dos años de prisión en suspenso, al considerar que el hecho debía encuadrarse como lesiones leves y no como intento de homicidio agravado.

La decisión significó un cambio radical respecto de la acusación inicial. Durante el debate oral, tanto la fiscalía de CAVIG como la defensa presentaron pruebas y testigos, y finalmente el tribunal entendió que no se acreditó la intención homicida que sostenía el Ministerio Público Fiscal.

Con este fallo, Carlos Emanuel Sosa, quien llevaba un año y cinco meses detenido, recuperará la libertad .

Los jueces del Tribunal: Mabel Moya, Gerardo Fernández Caussi y Celia Maldonado. El fallo fue por mayoría.

Sin embargo, la causa podría continuar en instancias superiores: el fiscal Atilio Yanardi adelantó que impugnará la sentencia, ya que en sus alegatos finales había solicitado 12 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El proceso judicial había comenzado con dificultades. En la primera audiencia, realizada en la Sala 9, la denunciante y su hija no se presentaron a declarar, lo que obligó al tribunal a pasar a un cuarto intermedio para poder contar con sus testimonios.

En esa jornada solo declaró el médico que examinó a la mujer luego del ataque. Extraoficialmente trascendió que la presunta víctima no pudo asistir porque no logró ausentarse de su trabajo.

El debate estuvo a cargo del tribunal integrado por los jueces Gerardo Fernández Caussi, Celia Maldonado y Mabel Moya. La acusación fue sostenida por el fiscal Yanardi, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Gustavo Melián.

Durante el juicio, la defensa planteó que se trató de una pelea con lesiones recíprocas y sostuvo que Sosa actuó en legítima defensa en el marco de una relación conflictiva. Además, mencionó una denuncia por violencia de género realizada en 2022 que terminó con una absolución luego de que la mujer se retractara.

El hecho investigado

El episodio ocurrió la madrugada del 4 de octubre de 2024. Según la acusación fiscal, la pareja discutió por celos relacionados con un video promocional del negocio familiar.

En ese contexto, Sosa habría tomado un cuchillo tipo serrucho de la cocina y atacado a su

pareja mientras dormía sobre un colchón en el comedor. De acuerdo con la investigación, la sujetó del rostro y el cuello y le asestó tres puntazos dirigidos al cuello y la mandíbula.

Los gritos de la mujer y su resistencia habrían evitado un desenlace fatal. Tras el ataque, el imputado escapó de la vivienda, arrojó el arma blanca en un cantero y se dirigió hasta el puente ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento y Circunvalación, desde donde se lanzó al vacío.

Cayó desde unos seis metros de altura y sufrió múltiples fracturas, aunque logró sobrevivir. Ahora, tras el fallo judicial que modificó la calificación del hecho, el caso dio un giro de 180 grados y el acusado quedará en libertad mientras la fiscalía prepara la impugnación del veredicto.