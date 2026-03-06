Robo a una mujer de 80 años destapó armas, droga y detenidos

Un importante operativo policial se realizó en Rivadavia , donde la Brigada de Investigaciones Oeste de la Policía de San Juan logró detener a sospechosos vinculados a un robo violento. El procedimiento permitió recuperar objetos robados, secuestrar armas de fuego y detectar droga fraccionada , lo que derivó además en una causa federal por estupefacientes.

El procedimiento se originó tras la denuncia de una mujer de 80 años que fue víctima de un robo y agresión , hecho que activó una investigación por parte de la Brigada de Investigaciones Oeste . Con las pruebas reunidas, los efectivos realizaron allanamientos en distintos domicilios del departamento.

Durante el operativo, los investigadores vincularon a los hermanos Pavón, de 26 y 27 años , con el hecho delictivo. En uno de los domicilios allanados, ubicado en Lote 2541 de Rivadavia , los efectivos encontraron varios de los objetos denunciados como robados.

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos se encontraron electrodomésticos, bicicletas y otros objetos que habrían sido sustraídos durante el robo investigado por la Justicia.

Los investigadores indicaron que parte de los elementos recuperados coinciden con la denuncia realizada por la víctima , por lo que serán incorporados como prueba en la causa que tramita la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad .

Hallaron armas y droga durante los allanamientos

Además de los objetos robados, los policías secuestraron dos revólveres y varios cartuchos, lo que derivó en una nueva causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Pero el hallazgo más delicado se produjo cuando los efectivos encontraron cerca de 100 envoltorios de cocaína, presuntamente preparados para su comercialización.

Este descubrimiento motivó la intervención de la Justicia Federal, que abrió una causa por tráfico de estupefacientes.

En el marco de esta investigación, la ciudadana Calivar, de 46 años, fue detenida y vinculada a la causa federal, quedando alojada en la Comisaría 34°.

Las autoridades confirmaron que la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Justicia Federal continúan trabajando en el caso, mientras avanzan las pericias y la investigación para determinar el alcance de las actividades delictivas detectadas durante el operativo.