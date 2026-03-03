Lo atraparon cortando uva en Rivadavia y terminó condenado por robo

En el marco de un robo en Rivadavia que terminó en juicio abreviado, un hombre de 31 años fue condenado por intentar sustraer más de seis kilos de uva variedad California de una finca ubicada en la zona de Conscripto Argentino. El hecho quedó encuadrado como robo en grado de tentativa y desobediencia a una orden judicial .

Según consta en los legajos fiscales N.º 11337/26 y 11663/26 , el hecho ocurrió el domingo 1 de febrero, alrededor de las 19 horas , cuando efectivos de la Comisaría 13ª realizaban recorridas de prevención en el lateral de la Finca Sol Naciente, en calle Conscripto Argentino S/N°, departamento Rivadavia.

Los uniformados observaron a un sujeto que, sin remera y debajo de las parras , cortaba racimos de uva y los colocaba en bolsas apoyadas al pie de la planta. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar corriendo hacia un descampado lindero, llevando una remera azul oscuro atada en sus extremos que contenía más uvas recién cortadas.

Tras una persecución a pie por varios metros, los efectivos lograron reducirlo y constatar que había embolsado 6,654 kilogramos de uva variedad California , coincidente con la producción de la parra desde la que sustraía los frutos. En el lugar también hallaron una bolsa plástica transparente con impresión roja repleta de uvas y un canasto plástico verde vacío.

El encargado de la finca confirmó que los elementos encontrados no eran de su propiedad y que la uva correspondía sin dudas a la producción del establecimiento.

Condena por robo en grado de tentativa

El aprehendido fue identificado como Mauro Nicolás Rosales, de 31 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Fuero Penal de Flagrancia.

Finalmente, en el marco de un juicio abreviado, el acusado recibió una condena de 2 meses de prisión condicional.

Además, se le impusieron reglas de conducta por el plazo de 2 años, entre ellas la prohibición de acercamiento a 100 metros del lugar del hecho y la obligación de abstenerse de cometer actos turbatorios durante dos años.