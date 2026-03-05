Dos menores de 14 y 15 años robaron una bicicleta en Los Berros y terminaron tras las rejas

La tranquilidad de la localidad de Los Berros en Sarmiento, se vio interrumpida en los últimos días. Dos menores de 14 y 15 años se vieron implicados en un robo den una bicicleta denunciado días atrás y fueron detenidos por personal policial de la Subcomisaría Soria.
La víctima, una mujer de 23 años, informó a las autoridades que había sido víctima del robo en la calle Del Medio, lo que motivó la intervención policial. Tras la investigación correspondiente, los efectivos lograron identificar y detener a los presuntos autores, que fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia para las medidas correspondientes.
El procedimiento reafirma la labor de la fuerza local en la prevención y resolución de delitos menores, y se suma a los esfuerzos por mantener la seguridad en el departamento Sarmiento.