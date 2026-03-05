5 de marzo de 2026 - 13:15

Dos menores de 14 y 15 años robaron una bicicleta en Los Berros y terminaron tras las rejas

La policía de San Juan arrestó a los jovencitos tras un hurto denunciado por una mujer en la calle Del Medio, en la localidad sarmientina de Los Berros.

La bicicleta robada a una mujer en Los Berros fue recuperada. Por el hecho, dos menores de edad quedaron detenidos.&nbsp;

La bicicleta robada a una mujer en Los Berros fue recuperada. Por el hecho, dos menores de edad quedaron detenidos. 

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La tranquilidad de la localidad de Los Berros en Sarmiento, se vio interrumpida en los últimos días. Dos menores de 14 y 15 años se vieron implicados en un robo den una bicicleta denunciado días atrás y fueron detenidos por personal policial de la Subcomisaría Soria.

Leé además

Bryan Kohberger, el autor de una de las masacres más impactantes de los últimos años. 

El terrible caso del brillante estudiante de criminología que asesinó a cuatro compañeros de más de 150 cuchillazos
Mujer abandonó a un bebé en Merlo.

Bebé abandonado adentro de una bolsa en Merlo: una vecina lo encontró y detuvieron a la madre

La víctima, una mujer de 23 años, informó a las autoridades que había sido víctima del robo en la calle Del Medio, lo que motivó la intervención policial. Tras la investigación correspondiente, los efectivos lograron identificar y detener a los presuntos autores, que fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia para las medidas correspondientes.

El procedimiento reafirma la labor de la fuerza local en la prevención y resolución de delitos menores, y se suma a los esfuerzos por mantener la seguridad en el departamento Sarmiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Iris Blanco.

Murió la mujer brutalmente golpeada por su pareja en Córdoba y que agonizó por tres semanas

Drama en una familia: un hombre hizo marcha atrás y atropelló a su hijita; está grave

Drama en una familia: un hombre hizo marcha atrás y atropelló a su hijita; está grave

Tragedia: un muerto tras choque en cadena de seis camiones

Tragedia: un muerto tras choque en cadena de seis camiones

brutal ataque detras de la terminal: el fiscal hablo del estado del hombre quemado y no descarto tentativa de homicidio

Brutal ataque detrás de la Terminal: el fiscal habló del estado del hombre quemado y no descartó tentativa de homicidio