Dos menores de 14 y 15 años robaron una bicicleta en Los Berros y terminaron tras las rejas

La policía de San Juan arrestó a los jovencitos tras un hurto denunciado por una mujer en la calle Del Medio, en la localidad sarmientina de Los Berros.

La bicicleta robada a una mujer en Los Berros fue recuperada. Por el hecho, dos menores de edad quedaron detenidos.

La tranquilidad de la localidad de Los Berros en Sarmiento, se vio interrumpida en los últimos días. Dos menores de 14 y 15 años se vieron implicados en un robo den una bicicleta denunciado días atrás y fueron detenidos por personal policial de la Subcomisaría Soria.

La víctima, una mujer de 23 años, informó a las autoridades que había sido víctima del robo en la calle Del Medio, lo que motivó la intervención policial. Tras la investigación correspondiente, los efectivos lograron identificar y detener a los presuntos autores, que fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia para las medidas correspondientes.