Murió la mujer brutalmente golpeada por su pareja en Córdoba y que agonizó por tres semanas

Luego de haber permanecido internada casi tres semanas, el lunes se confirmó la muerte de Iris Blanco, la enfermera de 33 años que había sido brutalmente agredida por su pareja en la localidad de Pilar , ubicada a unos 40 kilómetros de la capital de Córdoba . El principal acusado, Ernesto Romagnoli, se encuentra detenido.

El 14 de febrero, la víctima había sido ingresada con lesiones graves al Hospital Misericordia. P ese a que no se conocieron detalles sobre el momento del ataque, se confirmó que la mujer había sido golpeada por su pareja de 36 años.

Aparentemente, la golpiza se habría desencadenado en medio de una discusión entre la pareja. En principio, fue trasladada hacia el centro de salud de Pilar, en donde determinaron que lo mejor era enviarla a la institución médica ubicada en la capital cordobesa.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el principal acusado fue arrestado un día después del ataque, en cumplimiento de una orden judicial por violencia familiar. Además, se conoció que Romagnoli ya enfrentaba antecedentes penales por violencia de género, aunque estaba en libertad en el momento de los hechos.

El día de su arresto había sido imputado por lesiones graves, pero la carátula se agravó producto de la muerte de Blanco. Así, la causa pasará a ser investigada como femicidio por la Fiscalía de Río Segundo, que encabeza Patricia Baulies. En paralelo, decenas de personas participaron en los homenajes y reclamos de justicia por Blanco tanto en Pilar como en Río Segundo.

La víctima era madre de cuatro hijos y se desempeñaba como enfermera en el Hospital de Río Segundo. Asimismo, varios relatos difundidos en redes sociales y por personas del entorno familiar aluden a un posible historial de violencia previo en la relación.

Desde ese entonces, la familia Blanco enfrenta una realidad marcada por la pérdida y el trauma. El hijo mayor, de acuerdo con relatos de los allegados, se encuentra “quebrado mal” y manifiesta un profundo rencor, mientras que los dos menores aún no comprenderían plenamente lo sucedido. Incluso, indicaron que preguntan por su madre al no asimilar la magnitud de la ausencia.

Durante un diálogo con Telenoche, Lorena Vega, cuñada de Iris Blanco, relató que los niños se debaten entre la incredulidad y el dolor, mientras los adultos reclaman una acción judicial efectiva. “Queremos justicia por Iris porque ella era una gran amiga, comadre y madre”, afirmó.