Tragedia: un muerto tras choque en cadena de seis camiones

El terrible accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 9, a la altura de Baradero.

En la madrugada de este jueves, se registraron dos accidentes en la Ruta 9, específicamente entre los kilómetros 149 y 150, donde un total de seis camiones estuvieron implicados. Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, como consecuencia de este siniestro, se reporta una víctima fatal.

En el primer choque, cuatro camiones colisionaron, mientras que otros dos vehículos se vieron involucrados en un incidente a corta distancia del primero. Esta serie de accidentes ha generado complicaciones en la circulación, con demoras que alcanzan hasta dos horas para quienes viajan desde Rosario hacia Buenos Aires.

Las autoridades están trabajando en el lugar para despejar la ruta y realizar las investigaciones pertinentes sobre las causas de estos accidentes. Se recomienda a los conductores que eviten la zona y busquen rutas alternativas hasta que se normalice la situación.

