Capital: mandan a juicio a una pareja acusada de desatar una balacera que casi mata a su vecino

Ángel Paulo Neira será juzgado por tentativa de homicidio y su pareja, Flavia Vargas, por abuso de arma por un ataque registrado en Capital.

Vargas y Neira. La mujer llega a juicio en libertad condicional, mientras que Neira sigue con prisión preventiva en el Penal de Chimbas.

A más de un año del violento episodio ocurrido en Capital, la Justicia avanzó en la causa contra Ángel Paulo Neira y su pareja, Flavia Vargas, quienes serán llevados a juicio por la balacera que casi termina con la vida de su vecino, Ezequiel Guzmán, en el Asentamiento Santa Bárbara.

El fiscal Nicolás Schiattino, junto con el ayudante fiscal Gustavo Cabral, dio por cerrada la investigación y pidió a la jueza Flavia Allende que resuelva en este sentido para que un mes se celebre el juicio contra Neira y Vargas. Contra el acusado de intento de homicidio, Neira, la expectativa fiscal de pena son 10 años de cárcel. En tanto, Vargas será juzgada por abuso de arma de fuego.

El intento de homicidio en Capital El hecho se remonta a noviembre de 2024, cuando en medio de una gresca Neira atacó a balazos a Guzmán y lo dejó al borde de la muerte. Extraoficialmente surgió la teoría que hubo balacera en medio de una disputa por territorio y drogas.

En un primer momento fue detenida Vargas, quien también estuvo presente durante la agresión. Si bien no fue acusada de disparar contra la víctima directamente, quedó bajo investigación por haber efectuado disparos con un arma de fuego, delito encuadrado como abuso de arma.

Días después fue arrestado Neira y se realizó la audiencia de formalización. Desde entonces, durante 2025, se desarrollaron distintas audiencias para revisar y ampliar la prisión preventiva. Incluso hubo intentos de cerrar el caso mediante un juicio abreviado, pero las negociaciones fracasaron y las audiencias terminaron suspendidas.