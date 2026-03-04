Estafaron al hermano de Alberto Hensel, un exfuncionario nacional y exministro de San Juan

La Justicia de San Juan resolvió suspender el juicio a prueba (probation) contra Laura Natalia Aguilera , acusada de estafar a Víctor Bruno Hensel, hermano del exfuncionario nacional y exministro de Minería de Provincia , Alberto Hensel . Es el segundo caso de fraude que impacta en la familia Hensel.

Ullum: la mujer que mató a su pareja finalmente zafó de la cárcel

Capital: mandan a juicio a una pareja acusada de desatar una balacera que casi mata a su vecino

La audiencia se realizó este miércoles 4 de marzo de 2026 en el marco del legajo, bajo la intervención del fiscal Pablo Martín , el ayudante fiscal Franco Rodríguez y la colaboradora Candelaria Terusi . La defensa de la imputada estuvo a cargo de Franco Vázquez Castilla, mientras que la resolución fue dictada por el juez Federico Rodríguez .

Aguilera estaba imputada por el delito de estafa por abuso de confianza (artículo 172 del Código Penal), en calidad de autora. Según la acusación, el perjuicio fue cometido en contra de Víctor Bruno Hensel.

El magistrado hizo lugar al acuerdo presentado por las partes y concedió la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años. De esta manera, la acusada mantendrá la libertad, aunque deberá cumplir una serie de condiciones estrictas para evitar que el beneficio sea revocado y el caso avance a juicio oral.

Entre las medidas impuestas se encuentra una reparación económica simbólica de 500.000 pesos a favor del damnificado , que será abonada en cinco cuotas mensuales consecutivas de 100.000 pesos cada una, entre abril y agosto de este año.

Además, la imputada deberá realizar 100 horas de tareas comunitarias no remuneradas en la Municipalidad de Sarmiento o en una institución con convenio con la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), bajo supervisión.

También tendrá prohibido contactar por cualquier medio a Víctor Bruno Hensel durante el plazo de dos años, y deberá fijar domicilio y presentarse ante la OMA cada vez que sea requerida.

La estafa que sufrió Alberto Hensel

El apellido Hensel ya había estado vinculado como parte damnificada en otra investigación por presuntas estafas, pero inmobiliarias que tuvo como denunciante al propio Alberto Hensel, exministro de Minería durante la gestión de Sergio Uñac.

En ese expediente, el ingeniero agrimensor Enrique Costa y Daniel Solari alcanzaron en diciembre de 2025 un acuerdo de reparación integral que incluyó la entrega de terrenos y el pago de sumas millonarias para extinguir la acción penal. La causa se había iniciado tras la denuncia por la supuesta venta indebida de lotes ubicados en Chimbas.

En el caso reciente, la situación judicial involucra directamente al hermano del exfuncionario, quien aceptó el acuerdo de reparación en el marco de la suspensión de juicio a prueba.

Si Aguilera cumple con todas las condiciones fijadas por la Justicia durante los próximos dos años, la causa quedará extinguida y no se realizará el juicio oral. De lo contrario, el beneficio será revocado y el proceso penal continuará.